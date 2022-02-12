https://ru.sputnik.md/20220212/pekin-2022-kakie-starty-zhdut-moldavskikh-sportsmenov-48849935.html

Пекин-2022: какие старты ждут молдавских спортсменов

Пекин-2022: какие старты ждут молдавских спортсменов

В китайской столицы проходят 24-е зимние Олимпийские игры. Сборная Молдовы представлена пятью спортсменами в двух видах спорта.

2022-02-12T12:13+0200

2022-02-12T12:13+0200

2022-02-12T12:25+0200

олимпиада в пекине-2022

молдавские спортсмены

биатлон

пекин

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2144/75/21447521_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b1f421f467012fc3e703423916836bf7.jpg

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Секретарь Федерации биатлона Республики Молдова Петру Бриа в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал о предстоящих в этот уик-энд выступлениях молдавских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.Отметим, что Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке 11 февраля. Это один из лучших результатов, показанных молдавскими атлетами на нынешних Играх. Алла Гиленко сумела занять 86-е место. Как заявил Петру Бриа, уровень организации зимних Олимпийских игр весьма высок.Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в 15 дисциплинах в семи видах спорта.Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине>>>Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>Еще два молдавских спортсмена выступили на Олимпиаде в Пекине>>>

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

пекин

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кристина Баш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/04/33140301_0:52:354:406_100x100_80_0_0_5e67ffc37ddc0167113239ac795efd29.jpg

молдавские спортсмены, биатлон, пекин, в молдове