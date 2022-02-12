https://ru.sputnik.md/20220212/pekin-2022-kakie-starty-zhdut-moldavskikh-sportsmenov-48849935.html
Пекин-2022: какие старты ждут молдавских спортсменов
Пекин-2022: какие старты ждут молдавских спортсменов
В китайской столицы проходят 24-е зимние Олимпийские игры. Сборная Молдовы представлена пятью спортсменами в двух видах спорта.
2022-02-12T12:13+0200
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олимпиада в пекине-2022
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Секретарь Федерации биатлона Республики Молдова Петру Бриа в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказал о предстоящих в этот уик-энд выступлениях молдавских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.Отметим, что Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке 11 февраля. Это один из лучших результатов, показанных молдавскими атлетами на нынешних Играх. Алла Гиленко сумела занять 86-е место. Как заявил Петру Бриа, уровень организации зимних Олимпийских игр весьма высок.Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в 15 дисциплинах в семи видах спорта.Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине>>>Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>Еще два молдавских спортсмена выступили на Олимпиаде в Пекине>>>
https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html
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молдавские спортсмены, биатлон, пекин, в молдове
Пекин-2022: какие старты ждут молдавских спортсменов
12:13 12.02.2022 (обновлено: 12:25 12.02.2022) Подписаться на
Сборная Молдовы на Играх в Пекине представлена пятью спортсменами в двух видах спорта.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik.
Секретарь Федерации биатлона Республики Молдова Петру Бриа в комментарии радиостудии Sputnik Молдова
рассказал о предстоящих в этот уик-энд выступлениях молдавских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.
"Мы усиленно готовимся к спринтерской гонке на дистанции 10 километров, которая пройдет 12 февраля. Свои силы в ней попробуют Павел Магазеев и Максим Макаров. Последний уже полностью выздоровел после перенесенного коронавируса. А 13 февраля на старт выйдут наши женщины-биатлонистки Алина Стремоус и Алла Гиленко", - рассказал Петру Бриа.
Отметим, что Алина Стремоус вошла в десятку сильнейших в спринтерской гонке 11 февраля. Это один из лучших результатов, показанных молдавскими атлетами на нынешних Играх. Алла Гиленко сумела занять 86-е место.
Как заявил Петру Бриа, уровень организации зимних Олимпийских игр весьма высок.
"Мы довольны результатами, но, конечно, есть еще над чем работать. В предстоящем сезоне мы сконцентрируемся на работе над контрольной стрельбой, показатели в которой у наших спортсменов пока недостаточно высоки. Кроме того, необходимо приложить усилия для того, чтобы зимние виды спорта в Молдове стали более массовыми", - сказал секретарь Федерации биатлона Молдовы.
Зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в 15 дисциплинах в семи видах спорта.