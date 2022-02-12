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Первое место в чартах: совместный трек Егора Крида и МакSим набирает популярность
Первое место в чартах: совместный трек Егора Крида и МакSим набирает популярность
Егор Крид и МакSим уверены, что их композиция "Отпускаю" взорвет музыкальные чарты.
2022-02-12T20:00+0200
2022-02-12T20:00+0200
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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Первое место в чартах "Яндекс.Музыки" и Spotify заняла и удерживает совместная песня Егора Крида и певицы МакSим "Отпускаю", об этом артисты сообщили в Instagram, пишет РИА Новости.В следующей публикации он добавил, что обновился чарт SpotifyRussia, там песня тоже заняла первое место.Треку еще есть куда расти на музыкальной площадке VKontakte, но Егор Крид выразил уверенность, что и там песня скоро займет первую строку."Ну и подпортил всю малину и мои рекорды мой любимый VK… Я уверен, что там 1 место и что завтра после обновления будет 1 место, и это просто баг, либо чей-то заговор", - написал он в соцсети.Днем ранее Крид и МакSим сообщили в Instagram, что их совместный трек занял первое место в чартах Apple Music меньше чем за сутки после премьеры. По словам музыкантов, это рекорд в России по скорости "взлета" на первую строчку.Стало известно, кто представит Молдову на конкурсе Евровидение-2022&gt;&gt;&gt;Никто не ожидал: российских звезд зовут совсем иначе, чем на сцене&gt;&gt;&gt;Представитель МакSим рассказала, что певица не помнит день госпитализации&gt;&gt;&gt;
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Первое место в чартах: совместный трек Егора Крида и МакSим набирает популярность

20:00 12.02.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Егор Крид и МакSим уверены, что их композиция "Отпускаю" взорвет музыкальные чарты.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Первое место в чартах "Яндекс.Музыки" и Spotify заняла и удерживает совместная песня Егора Крида и певицы МакSим "Отпускаю", об этом артисты сообщили в Instagram, пишет РИА Новости.
"Первое место чарт Яндекс музыка", - написал Крид в Instagram.
В следующей публикации он добавил, что обновился чарт SpotifyRussia, там песня тоже заняла первое место.
Треку еще есть куда расти на музыкальной площадке VKontakte, но Егор Крид выразил уверенность, что и там песня скоро займет первую строку.

"Ну и подпортил всю малину и мои рекорды мой любимый VK… Я уверен, что там 1 место и что завтра после обновления будет 1 место, и это просто баг, либо чей-то заговор", - написал он в соцсети.
Днем ранее Крид и МакSим сообщили в Instagram, что их совместный трек занял первое место в чартах Apple Music меньше чем за сутки после премьеры. По словам музыкантов, это рекорд в России по скорости "взлета" на первую строчку.
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