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Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай
Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай
Пользователи соцсетей возмущены и сомневаются, что приоритет на дороге следовало отдать правительственным лимузинам.
2022-02-12T15:48+0200
2022-02-12T16:02+0200
общество
в молдове
кишинев
скорая помощь
полиция
кортеж
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных, не пропустивших в Кишиневе карету скорой помощи, чтобы та не препятствовала движению кортежа официальной делегации правительства Румынии.В полиции настаивают на том, что патрульные действовали строго в рамках правил и приняли в сложившихся условиях оптимальное решение.Между тем в молдавском сегменте социальных сетей активно обсуждается видео, на котором патрульный полицейский останавливает скорую, а несколькими секундами спустя дорогу пересекает кортеж представительских автомобилей. Многие пользователи высказывают негодования от увиденного, предполагая, что карета скорой помощи находилась в тот момент на вызове и, возможно, везла пациента.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования&gt;&gt;&gt;Длительная погоня в Молдове: водитель угрожал пистолетом патрулю&gt;&gt;&gt;Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали&gt;&gt;&gt;
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в молдове, кишинев, скорая помощь, полиция, кортеж, пдд

Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай

15:48 12.02.2022 (обновлено: 16:02 12.02.2022)
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Дмитрий Терехов
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Пользователи соцсетей возмущены тем, что полиция не пропустила в Кишиневе карету скорой помощи, и сомневаются, что приоритет на дороге следовало отдать правительственным лимузинам.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных, не пропустивших в Кишиневе карету скорой помощи, чтобы та не препятствовала движению кортежа официальной делегации правительства Румынии.

"Согласно положениям Правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", - сообщили в полицейском ведомстве.

В полиции настаивают на том, что патрульные действовали строго в рамках правил и приняли в сложившихся условиях оптимальное решение.
Между тем в молдавском сегменте социальных сетей активно обсуждается видео, на котором патрульный полицейский останавливает скорую, а несколькими секундами спустя дорогу пересекает кортеж представительских автомобилей.
Многие пользователи высказывают негодования от увиденного, предполагая, что карета скорой помощи находилась в тот момент на вызове и, возможно, везла пациента.
В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.
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