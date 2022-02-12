https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html

Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай

Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай

Пользователи соцсетей возмущены и сомневаются, что приоритет на дороге следовало отдать правительственным лимузинам.

2022-02-12T15:48+0200

2022-02-12T15:48+0200

2022-02-12T16:02+0200

общество

в молдове

кишинев

скорая помощь

полиция

кортеж

пдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/16/34075341_171:461:2242:1626_1920x0_80_0_0_ddae24d5914b6247f43cbb3fbbb0845d.jpg

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных, не пропустивших в Кишиневе карету скорой помощи, чтобы та не препятствовала движению кортежа официальной делегации правительства Румынии.В полиции настаивают на том, что патрульные действовали строго в рамках правил и приняли в сложившихся условиях оптимальное решение.Между тем в молдавском сегменте социальных сетей активно обсуждается видео, на котором патрульный полицейский останавливает скорую, а несколькими секундами спустя дорогу пересекает кортеж представительских автомобилей. Многие пользователи высказывают негодования от увиденного, предполагая, что карета скорой помощи находилась в тот момент на вызове и, возможно, везла пациента.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.Патрульный незаконно отобрал авто у водителя и стал фигурантом расследования>>>Длительная погоня в Молдове: водитель угрожал пистолетом патрулю>>>Экипаж полиции угодил в ДТП: полицейского госпитализировали>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/na-buyukanakh-transportnyy-kollaps-trolleybusy-stoyat-probke-48806190.html

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, кишинев, скорая помощь, полиция, кортеж, пдд