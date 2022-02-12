https://ru.sputnik.md/20220212/pogodnye-rekordy-moldovy-12-fevralya-48848395.html

Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

Какой была температура в Молдове 12 февраля в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Самое теплое 12 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 20 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2002 году воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.А температурный минимум 12 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –19,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 33,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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погода, рекорды