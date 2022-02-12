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Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ
Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ
Гражданам Молдовы, находящимся на Украине, предлагается внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией.
2022-02-12T17:45+0200
2022-02-12T17:45+0200
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Киеве внимательно следит за развитием событий на Украине, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.Также указывается, что МИДЕИ "находится в постоянном контакте по этому вопросу с партнерами нашей страны", а дипломатическое представительство Молдовы в Одессе "работает в штатном режиме".Кроме того, в субботу министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Попеску проинформировал генсека о том, что Молдова "продолжает координировать действия с партнерами и внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе".Между тем, к вечеру субботы целый ряд европейских стран через свои посольства на Украине настоятельно рекомендовали гражданам покинуть эту страну. В частности, сообщения своим гражданам распространили дипломатические ведомства США,️ Нидерландов️, Японии, Южной Кореи,️ Израиля, Черногории, Норвегии, Латвии,️ Великобритании,️ Эстонии, Канады, Новой Зеландии️, Австралии, Финляндии, Бельгии,️ Германии,️ Кувейта, Ирака, Италии, Испании, Литвы, ОАЭ и Саудовской Аравии.Молдавское внешнеполитическое ведомство пока предлагает согражданам, находящимся на Украине, внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией, распространяемой из достоверных источников.При необходимости, граждане Республики Молдова могут связаться с дипломатическим представительством по горячей линии (24/7): +38 068 384 2016 или по электронной почте: kiev@mfa.gov.md.СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем&gt;&gt;&gt;Спасет ли Россия Украину&gt;&gt;&gt;Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения&gt;&gt;&gt;
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Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ

17:45 12.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariМинистерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дмитрий Терехов
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Гражданам Молдовы, находящимся на Украине, предлагается внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Киеве внимательно следит за развитием событий на Украине, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.
Также указывается, что МИДЕИ "находится в постоянном контакте по этому вопросу с партнерами нашей страны", а дипломатическое представительство Молдовы в Одессе "работает в штатном режиме".
"На случай тревожных событий у нашей дипломатической миссии есть необходимый план действий. Поддерживается постоянный контакт с молдавскими гражданами, входящими в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и соотечественниками, которые обращаются в посольство за информационной поддержкой", - говорится в заявлении МИДЕИ.
Кроме того, в субботу министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Попеску проинформировал генсека о том, что Молдова "продолжает координировать действия с партнерами и внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе".
Между тем, к вечеру субботы целый ряд европейских стран через свои посольства на Украине настоятельно рекомендовали гражданам покинуть эту страну. В частности, сообщения своим гражданам распространили дипломатические ведомства США,️ Нидерландов️, Японии, Южной Кореи,️ Израиля, Черногории, Норвегии, Латвии,️ Великобритании,️ Эстонии, Канады, Новой Зеландии️, Австралии, Финляндии, Бельгии,️ Германии,️ Кувейта, Ирака, Италии, Испании, Литвы, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Молдавское внешнеполитическое ведомство пока предлагает согражданам, находящимся на Украине, внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией, распространяемой из достоверных источников.
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При необходимости, граждане Республики Молдова могут связаться с дипломатическим представительством по горячей линии (24/7): +38 068 384 2016 или по электронной почте: kiev@mfa.gov.md.
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