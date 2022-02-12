https://ru.sputnik.md/20220212/posolstvo-moldovy-v-kieve-sledit-za-razvitiem-sobytiy-na-ukraine---midei-48864580.html

Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ

Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ

Гражданам Молдовы, находящимся на Украине, предлагается внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией.

2022-02-12T17:45+0200

2022-02-12T17:45+0200

2022-02-12T17:45+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Посольство Республики Молдова в Киеве внимательно следит за развитием событий на Украине, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.Также указывается, что МИДЕИ "находится в постоянном контакте по этому вопросу с партнерами нашей страны", а дипломатическое представительство Молдовы в Одессе "работает в штатном режиме".Кроме того, в субботу министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Попеску проинформировал генсека о том, что Молдова "продолжает координировать действия с партнерами и внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе".Между тем, к вечеру субботы целый ряд европейских стран через свои посольства на Украине настоятельно рекомендовали гражданам покинуть эту страну. В частности, сообщения своим гражданам распространили дипломатические ведомства США,️ Нидерландов️, Японии, Южной Кореи,️ Израиля, Черногории, Норвегии, Латвии,️ Великобритании,️ Эстонии, Канады, Новой Зеландии️, Австралии, Финляндии, Бельгии,️ Германии,️ Кувейта, Ирака, Италии, Испании, Литвы, ОАЭ и Саудовской Аравии.Молдавское внешнеполитическое ведомство пока предлагает согражданам, находящимся на Украине, внимательно следить за заявлениями властей и официальной информацией, распространяемой из достоверных источников.При необходимости, граждане Республики Молдова могут связаться с дипломатическим представительством по горячей линии (24/7): +38 068 384 2016 или по электронной почте: kiev@mfa.gov.md.СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем>>>Спасет ли Россия Украину>>>Макрон: Киев подтвердил желание выполнять Минские соглашения>>>

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