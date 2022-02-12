https://ru.sputnik.md/20220212/prognoz-pogody-48842492.html

Самый точный прогноз погоды: февраль радует теплом

Самый точный прогноз погоды: февраль радует теплом

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции - 12 13 февраля Gismeteo

2022-02-12T07:00+0200

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2022-02-12T07:00+0200

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем – без осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +5 до +7.В последующие дни также будет теплая погода: 13 февраля ожидается до +9. Такой же температурный режим продержится до 14 февраля. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 12 февраля отмечается Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также почитает память священномученика Ипполита, епископа Римского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников.Согласно народным поверьям, в этот день нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.Считалось, что 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными. Люди верили, что ребенок, рожденный в этот день, будет хорошо понимать зверей и птиц.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, народные приметы