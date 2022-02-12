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Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину
Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину
Лидеры двух стран договорились держать этот важный вопрос в поле зрения российско-французского диалога.
2022-02-12T19:00+0200
2022-02-12T19:34+0200
россия
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России обратил внимание своего французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности."Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - отмечается в сообщении.Собеседники условились "и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, информирует пресс-служба Кремля.Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили&gt;&gt;&gt;Спасет ли Россия Украину&gt;&gt;&gt;Демонизация Путина обернулась против Запада&gt;&gt;&gt;
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Ирина Каруш
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон

Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину

19:00 12.02.2022 (обновлено: 19:34 12.02.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Лидеры двух стран договорились держать этот важный вопрос в поле зрения российско-французского диалога.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", - говорится в сообщении.
Президент России обратил внимание своего французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности.
"Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - отмечается в сообщении.
Собеседники условились "и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, информирует пресс-служба Кремля.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2022
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