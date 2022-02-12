https://ru.sputnik.md/20220212/putin-makron-obsudili-spekulyatsii-yakoby-planakh-vtorzheniya-na-ukrainu-48866881.html
Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину
Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину
Лидеры двух стран договорились держать этот важный вопрос в поле зрения российско-французского диалога.
2022-02-12T19:00+0200
2022-02-12T19:00+0200
2022-02-12T19:34+0200
россия
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3017/01/30170151_0:33:3155:1808_1920x0_80_0_0_186e12a0a3b11b26cb07fbc94b9bc7e7.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России обратил внимание своего французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности."Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - отмечается в сообщении.Собеседники условились "и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, информирует пресс-служба Кремля.Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили>>>Спасет ли Россия Украину>>>Демонизация Путина обернулась против Запада>>>
https://ru.sputnik.md/20220208/putin-postavil-makrona-pered-vyborom-48691944.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3017/01/30170151_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3912327f63f65994ea0e1fa9d09e798.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, владимир путин, эммануэль макрон
Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину
19:00 12.02.2022 (обновлено: 19:34 12.02.2022) Подписаться на
Лидеры двух стран договорились держать этот важный вопрос в поле зрения российско-французского диалога.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, сообщает пресс-служба Кремля
.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", - говорится в сообщении.
Президент России обратил внимание своего французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности.
"Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - отмечается в сообщении.
Собеседники условились "и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, информирует пресс-служба Кремля.