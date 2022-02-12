https://ru.sputnik.md/20220212/putin-makron-obsudili-spekulyatsii-yakoby-planakh-vtorzheniya-na-ukrainu-48866881.html

Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину

Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину

Лидеры двух стран договорились держать этот важный вопрос в поле зрения российско-французского диалога.

2022-02-12T19:00+0200

2022-02-12T19:00+0200

2022-02-12T19:34+0200

россия

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России обратил внимание своего французского коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на российские инициативы по безопасности."Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата", - отмечается в сообщении.Собеседники условились "и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне".Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, информирует пресс-служба Кремля.Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили>>>Спасет ли Россия Украину>>>Демонизация Путина обернулась против Запада>>>

https://ru.sputnik.md/20220208/putin-postavil-makrona-pered-vyborom-48691944.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон