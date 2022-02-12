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Garden Photographer of the Year: райские сады победителей фотоконкурса
Garden Photographer of the Year: райские сады победителей фотоконкурса
Сказочные, неземные, яркие и гипнотизирующие картинки цветущего рая на Земле - в фотоленте Sputnik.
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Как будто на другой планете: на фотографиях победителей престижного международного конкурса The International Garden Photographer of the Year распускаются неведомые цветы, поют невиданные птицы и цветут неземной красоты сады. Невозможно оторваться!Как четыре енота живут в одном доме&gt;&gt;&gt;Travel Photographer of the Year - история в каждом снимке&gt;&gt;&gt;Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже&gt;&gt;&gt;
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фото, фото

Garden Photographer of the Year: райские сады победителей фотоконкурса

09:07 12.02.2022
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Сказочные, неземные, яркие и гипнотизирующие картинки цветущего рая на Земле - в фотоленте Sputnik.
Как будто на другой планете: на фотографиях победителей престижного международного конкурса The International Garden Photographer of the Year распускаются неведомые цветы, поют невиданные птицы и цветут неземной красоты сады. Невозможно оторваться!
© Photo : Magdalena Wasiczek / IGPOTY

Снимок, сделанный в Польше, The Stardust, фотографа Magdalena Wasiczek, ставший победителем всего конкурса и получивший первое место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15."Я сфотографировала эту бабочку-капустницу, присевшую на цветок, когда многочисленные капли дождя на заднем плане образовали как будто звездную пыль", - пишет автор снимка.

Снимок, сделанный в Польше, The Stardust, фотографа Magdalena Wasiczek, ставший победителем всего конкурса и получивший первое место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15.&quot;Я сфотографировала эту бабочку-капустницу, присевшую на цветок, когда многочисленные капли дождя на заднем плане образовали как будто звездную пыль&quot;, - пишет автор снимка. - Sputnik Молдова
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© Photo : Magdalena Wasiczek / IGPOTY

Снимок, сделанный в Польше, The Stardust, фотографа Magdalena Wasiczek, ставший победителем всего конкурса и получивший первое место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15."Я сфотографировала эту бабочку-капустницу, присевшую на цветок, когда многочисленные капли дождя на заднем плане образовали как будто звездную пыль", - пишет автор снимка.

© Photo : Dennis Frates / IGPOTY

Снятый в США кадр Wildflower Explosion фотографа Dennis Frates, ставший победителем в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Разноцветные ковры из полевых цветов устилают долины Природного заповедника "Равнина Карризо".

Снятый в США кадр Wildflower Explosion фотографа Dennis Frates, ставший победителем в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Разноцветные ковры из полевых цветов устилают долины Природного заповедника &quot;Равнина Карризо&quot;. - Sputnik Молдова
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© Photo : Dennis Frates / IGPOTY

Снятый в США кадр Wildflower Explosion фотографа Dennis Frates, ставший победителем в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Разноцветные ковры из полевых цветов устилают долины Природного заповедника "Равнина Карризо".

© Photo : Gianluca Benini / IGPOTY

Снятое в Италии фото Controluce фотографа Gianluca Benini, ставший победителем в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Я побывал на озерах Мантуи в поисках различных композиций и остановился на этом замечательном цветке лотоса, сквозь который проходят лучи солнца, делая яркими натуральные оттенки его цвета", - пишет автор.

Снятое в Италии фото Controluce фотографа Gianluca Benini, ставший победителем в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Я побывал на озерах Мантуи в поисках различных композиций и остановился на этом замечательном цветке лотоса, сквозь который проходят лучи солнца, делая яркими натуральные оттенки его цвета&quot;, - пишет автор. - Sputnik Молдова
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© Photo : Gianluca Benini / IGPOTY

Снятое в Италии фото Controluce фотографа Gianluca Benini, ставший победителем в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Я побывал на озерах Мантуи в поисках различных композиций и остановился на этом замечательном цветке лотоса, сквозь который проходят лучи солнца, делая яркими натуральные оттенки его цвета", - пишет автор.

© Photo : Hailei Zheng / IGPOTY

Снятый в Китае кадр Mysterious Blue фотографа Hailei Zheng, получивший 3 место в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. На вершине горы Цаншань неподалеку от города Дали, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, каждый октябрь на скалах под еловыми и рододендроновыми лесами расцветает и становится королевой этой горы синяя горечавка.

Снятый в Китае кадр Mysterious Blue фотографа Hailei Zheng, получивший 3 место в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. На вершине горы Цаншань неподалеку от города Дали, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, каждый октябрь на скалах под еловыми и рододендроновыми лесами расцветает и становится королевой этой горы синяя горечавка. - Sputnik Молдова
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© Photo : Hailei Zheng / IGPOTY

Снятый в Китае кадр Mysterious Blue фотографа Hailei Zheng, получивший 3 место в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. На вершине горы Цаншань неподалеку от города Дали, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, каждый октябрь на скалах под еловыми и рододендроновыми лесами расцветает и становится королевой этой горы синяя горечавка.

© Photo : Khanh Bui Phu / IGPOTY

Снятая во Вьетнаме фотография The End of Winter II фотографа Khanh Bui Phu, высоко оцененная в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Гипнотический снимок затопленного леса в Национальной туристической зоне озера Туен Лам. Это целая природная экосистема повседневной человеческой жизни, стихии воды и леса.

Снятая во Вьетнаме фотография The End of Winter II фотографа Khanh Bui Phu, высоко оцененная в категории Trees, Woods &amp; Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Гипнотический снимок затопленного леса в Национальной туристической зоне озера Туен Лам. Это целая природная экосистема повседневной человеческой жизни, стихии воды и леса. - Sputnik Молдова
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© Photo : Khanh Bui Phu / IGPOTY

Снятая во Вьетнаме фотография The End of Winter II фотографа Khanh Bui Phu, высоко оцененная в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Гипнотический снимок затопленного леса в Национальной туристической зоне озера Туен Лам. Это целая природная экосистема повседневной человеческой жизни, стихии воды и леса.

© Photo : Ian Gilmour / IGPOTY

Снятый в Великобритании снимок Amaryllis Honesty фотографа Ian Gilmour, ставший победителем в категории Abstract Views конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Дело было в Западном Йоркшире: я использовал макрообъектив с двукратным увеличением, чтобы запечатлеть эту смесь лепестков гиппеаструма, которую я наложил на семенные коробочки лунника", - объясняет фотограф.

Снятый в Великобритании снимок Amaryllis Honesty фотографа Ian Gilmour, ставший победителем в категории Abstract Views конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Дело было в Западном Йоркшире: я использовал макрообъектив с двукратным увеличением, чтобы запечатлеть эту смесь лепестков гиппеаструма, которую я наложил на семенные коробочки лунника&quot;, - объясняет фотограф. - Sputnik Молдова
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© Photo : Ian Gilmour / IGPOTY

Снятый в Великобритании снимок Amaryllis Honesty фотографа Ian Gilmour, ставший победителем в категории Abstract Views конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Дело было в Западном Йоркшире: я использовал макрообъектив с двукратным увеличением, чтобы запечатлеть эту смесь лепестков гиппеаструма, которую я наложил на семенные коробочки лунника", - объясняет фотограф.

© Photo : Stuart Chape / IGPOTY

Снимок Na Pali Coast фотографа Stuart Chape, ставший победителем в категории Plants & Planet конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, был сделан на Гавайях. Вид с воздуха на потрясающее побережье На-Пали, которое является частью заповедника дикой природы штата На-Пали на четвертом по величине острове Гавайев — Кауаи, известном как "Остров-сад".

Снимок Na Pali Coast фотографа Stuart Chape, ставший победителем в категории Plants &amp; Planet конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, был сделан на Гавайях. Вид с воздуха на потрясающее побережье На-Пали, которое является частью заповедника дикой природы штата На-Пали на четвертом по величине острове Гавайев — Кауаи, известном как &quot;Остров-сад&quot;. - Sputnik Молдова
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© Photo : Stuart Chape / IGPOTY

Снимок Na Pali Coast фотографа Stuart Chape, ставший победителем в категории Plants & Planet конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, был сделан на Гавайях. Вид с воздуха на потрясающее побережье На-Пали, которое является частью заповедника дикой природы штата На-Пали на четвертом по величине острове Гавайев — Кауаи, известном как "Остров-сад".

© Photo : Luigi Ruoppolo / IGPOTY

Снятый в Италии кадр The Wooden Army фотографа Luigi Ruoppolo, ставший победителем в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Причудливый танец исполняют эти буковые деревья в тумане, освещаемые закатным солнцем, лучи которого пробиваются сквозь низкие облака.

Снятый в Италии кадр The Wooden Army фотографа Luigi Ruoppolo, ставший победителем в категории Trees, Woods &amp; Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Причудливый танец исполняют эти буковые деревья в тумане, освещаемые закатным солнцем, лучи которого пробиваются сквозь низкие облака. - Sputnik Молдова
8/15
© Photo : Luigi Ruoppolo / IGPOTY

Снятый в Италии кадр The Wooden Army фотографа Luigi Ruoppolo, ставший победителем в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Причудливый танец исполняют эти буковые деревья в тумане, освещаемые закатным солнцем, лучи которого пробиваются сквозь низкие облака.

© Photo : Ecaterina Leonte / IGPOTY

Снятое в США фото Common Green Grasshopper фотографа Ecaterina Leonte, занявший 2-е место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Когда я фотографировала цветы, я заметила глаза этого кузнечика, направленные на меня; мы оба были ошеломлены, но продолжили заниматься своими делами", - пишет автор.

Снятое в США фото Common Green Grasshopper фотографа Ecaterina Leonte, занявший 2-е место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Когда я фотографировала цветы, я заметила глаза этого кузнечика, направленные на меня; мы оба были ошеломлены, но продолжили заниматься своими делами&quot;, - пишет автор. - Sputnik Молдова
9/15
© Photo : Ecaterina Leonte / IGPOTY

Снятое в США фото Common Green Grasshopper фотографа Ecaterina Leonte, занявший 2-е место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Когда я фотографировала цветы, я заметила глаза этого кузнечика, направленные на меня; мы оба были ошеломлены, но продолжили заниматься своими делами", - пишет автор.

© Photo : Gigi Williams / IGPOTY

Снятый в Чили кадр Dawn on the Patagonian Andes фотографа Gigi Williams, оцененный в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела. Наедине с мужем и нашими камерами, в полной тишине; небо просто освещалось целую вечность и подарило нам этот потрясающий восход солнца в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили", - отмечает автор фотографии.

Снятый в Чили кадр Dawn on the Patagonian Andes фотографа Gigi Williams, оцененный в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела. Наедине с мужем и нашими камерами, в полной тишине; небо просто освещалось целую вечность и подарило нам этот потрясающий восход солнца в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили&quot;, - отмечает автор фотографии. - Sputnik Молдова
10/15
© Photo : Gigi Williams / IGPOTY

Снятый в Чили кадр Dawn on the Patagonian Andes фотографа Gigi Williams, оцененный в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела. Наедине с мужем и нашими камерами, в полной тишине; небо просто освещалось целую вечность и подарило нам этот потрясающий восход солнца в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили", - отмечает автор фотографии.

© Photo : Bożena Piotrowska / IGPOTY

Снятое в Польше фото Greenery by the Pond фотографа Bożena Piotrowska, ставший победителем в категории Beautiful Gardens конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15 . "День был пасмурный, но незадолго до захода солнца место на мгновение осветили лучи заходящего солнца. На фоне беспокойного неба мне удалось запечатлеть болотные растения, растущие у берега пруда", - пишет фотограф.

Снятое в Польше фото Greenery by the Pond фотографа Bożena Piotrowska, ставший победителем в категории Beautiful Gardens конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15 . &quot;День был пасмурный, но незадолго до захода солнца место на мгновение осветили лучи заходящего солнца. На фоне беспокойного неба мне удалось запечатлеть болотные растения, растущие у берега пруда&quot;, - пишет фотограф. - Sputnik Молдова
11/15
© Photo : Bożena Piotrowska / IGPOTY

Снятое в Польше фото Greenery by the Pond фотографа Bożena Piotrowska, ставший победителем в категории Beautiful Gardens конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15 . "День был пасмурный, но незадолго до захода солнца место на мгновение осветили лучи заходящего солнца. На фоне беспокойного неба мне удалось запечатлеть болотные растения, растущие у берега пруда", - пишет фотограф.

© Photo : Ingrid Popplewell / IGPOTY

Снимок Seedheads, сделанный в Британии, фотографа Ingrid Popplewell, ставший победителем в категории Portfolios конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Эти семенные головки цветов я собрала в своем саду и в дикой природе. Я выбрала стиль классической сине-белой китайской керамики, чтобы подчеркнуть форму и текстуру", - объясняет автор.

Снимок Seedheads, сделанный в Британии, фотографа Ingrid Popplewell, ставший победителем в категории Portfolios конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Эти семенные головки цветов я собрала в своем саду и в дикой природе. Я выбрала стиль классической сине-белой китайской керамики, чтобы подчеркнуть форму и текстуру&quot;, - объясняет автор. - Sputnik Молдова
12/15
© Photo : Ingrid Popplewell / IGPOTY

Снимок Seedheads, сделанный в Британии, фотографа Ingrid Popplewell, ставший победителем в категории Portfolios конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Эти семенные головки цветов я собрала в своем саду и в дикой природе. Я выбрала стиль классической сине-белой китайской керамики, чтобы подчеркнуть форму и текстуру", - объясняет автор.

© Photo : Louise Fairfax / IGPOTY

Снятый в Австралии кадр Thank You, Mountains фотографа Louise Fairfax, высоко оцененный в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это эмоциональное фото для меня, - пишет фоторгаф. - Мой муж умер всего два месяца назад, и я хотела отправиться на лоно природы, чтобы найти утешение в красоте. После очень долгого и тяжелого пути я добралась до вершины горы и разбила палатку на ночь. Утро принесло этот кадр: на земле был легкий иней, а основной насыщенный красный цвет дал тасманский вереск".

Снятый в Австралии кадр Thank You, Mountains фотографа Louise Fairfax, высоко оцененный в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. &quot;Это эмоциональное фото для меня, - пишет фоторгаф. - Мой муж умер всего два месяца назад, и я хотела отправиться на лоно природы, чтобы найти утешение в красоте. После очень долгого и тяжелого пути я добралась до вершины горы и разбила палатку на ночь. Утро принесло этот кадр: на земле был легкий иней, а основной насыщенный красный цвет дал тасманский вереск&quot;. - Sputnik Молдова
13/15
© Photo : Louise Fairfax / IGPOTY

Снятый в Австралии кадр Thank You, Mountains фотографа Louise Fairfax, высоко оцененный в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это эмоциональное фото для меня, - пишет фоторгаф. - Мой муж умер всего два месяца назад, и я хотела отправиться на лоно природы, чтобы найти утешение в красоте. После очень долгого и тяжелого пути я добралась до вершины горы и разбила палатку на ночь. Утро принесло этот кадр: на земле был легкий иней, а основной насыщенный красный цвет дал тасманский вереск".

© Photo : Tony North / IGPOTY

Снятый в Англии снимок Mycena Swirl фотографа Tony North, ставший победителем в категории The World of Fungi конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Группа грибов Mycena, украшенных каплями воды и особым способом освещенных.

Снятый в Англии снимок Mycena Swirl фотографа Tony North, ставший победителем в категории The World of Fungi конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Группа грибов Mycena, украшенных каплями воды и особым способом освещенных. - Sputnik Молдова
14/15
© Photo : Tony North / IGPOTY

Снятый в Англии снимок Mycena Swirl фотографа Tony North, ставший победителем в категории The World of Fungi конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Группа грибов Mycena, украшенных каплями воды и особым способом освещенных.

© Photo : Lee Howdle / IGPOTY

Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. "Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов "вау", которые я запомню навсегда", - пишет фотограф.

Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. &quot;Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов &quot;вау&quot;, которые я запомню навсегда&quot;, - пишет фотограф. - Sputnik Молдова
15/15
© Photo : Lee Howdle / IGPOTY

Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. "Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов "вау", которые я запомню навсегда", - пишет фотограф.

Как четыре енота живут в одном доме>>>
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Все на показ: длинные ноги, принцесса-наездница и прозрачные платья в Париже>>>
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