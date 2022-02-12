Garden Photographer of the Year: райские сады победителей фотоконкурса
Снимок, сделанный в Польше, The Stardust, фотографа Magdalena Wasiczek, ставший победителем всего конкурса и получивший первое место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15."Я сфотографировала эту бабочку-капустницу, присевшую на цветок, когда многочисленные капли дождя на заднем плане образовали как будто звездную пыль", - пишет автор снимка.
Снимок, сделанный в Польше, The Stardust, фотографа Magdalena Wasiczek, ставший победителем всего конкурса и получивший первое место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15."Я сфотографировала эту бабочку-капустницу, присевшую на цветок, когда многочисленные капли дождя на заднем плане образовали как будто звездную пыль", - пишет автор снимка.
Снятый в США кадр Wildflower Explosion фотографа Dennis Frates, ставший победителем в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Разноцветные ковры из полевых цветов устилают долины Природного заповедника "Равнина Карризо".
Снятый в США кадр Wildflower Explosion фотографа Dennis Frates, ставший победителем в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Разноцветные ковры из полевых цветов устилают долины Природного заповедника "Равнина Карризо".
Снятое в Италии фото Controluce фотографа Gianluca Benini, ставший победителем в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Я побывал на озерах Мантуи в поисках различных композиций и остановился на этом замечательном цветке лотоса, сквозь который проходят лучи солнца, делая яркими натуральные оттенки его цвета", - пишет автор.
Снятое в Италии фото Controluce фотографа Gianluca Benini, ставший победителем в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Я побывал на озерах Мантуи в поисках различных композиций и остановился на этом замечательном цветке лотоса, сквозь который проходят лучи солнца, делая яркими натуральные оттенки его цвета", - пишет автор.
Снятый в Китае кадр Mysterious Blue фотографа Hailei Zheng, получивший 3 место в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. На вершине горы Цаншань неподалеку от города Дали, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, каждый октябрь на скалах под еловыми и рододендроновыми лесами расцветает и становится королевой этой горы синяя горечавка.
Снятый в Китае кадр Mysterious Blue фотографа Hailei Zheng, получивший 3 место в категории The Beauty of Plants конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. На вершине горы Цаншань неподалеку от города Дали, на высоте более 4000 метров над уровнем моря, каждый октябрь на скалах под еловыми и рододендроновыми лесами расцветает и становится королевой этой горы синяя горечавка.
Снятая во Вьетнаме фотография The End of Winter II фотографа Khanh Bui Phu, высоко оцененная в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Гипнотический снимок затопленного леса в Национальной туристической зоне озера Туен Лам. Это целая природная экосистема повседневной человеческой жизни, стихии воды и леса.
Снятая во Вьетнаме фотография The End of Winter II фотографа Khanh Bui Phu, высоко оцененная в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Гипнотический снимок затопленного леса в Национальной туристической зоне озера Туен Лам. Это целая природная экосистема повседневной человеческой жизни, стихии воды и леса.
Снятый в Великобритании снимок Amaryllis Honesty фотографа Ian Gilmour, ставший победителем в категории Abstract Views конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Дело было в Западном Йоркшире: я использовал макрообъектив с двукратным увеличением, чтобы запечатлеть эту смесь лепестков гиппеаструма, которую я наложил на семенные коробочки лунника", - объясняет фотограф.
Снятый в Великобритании снимок Amaryllis Honesty фотографа Ian Gilmour, ставший победителем в категории Abstract Views конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Дело было в Западном Йоркшире: я использовал макрообъектив с двукратным увеличением, чтобы запечатлеть эту смесь лепестков гиппеаструма, которую я наложил на семенные коробочки лунника", - объясняет фотограф.
Снимок Na Pali Coast фотографа Stuart Chape, ставший победителем в категории Plants & Planet конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, был сделан на Гавайях. Вид с воздуха на потрясающее побережье На-Пали, которое является частью заповедника дикой природы штата На-Пали на четвертом по величине острове Гавайев — Кауаи, известном как "Остров-сад".
Снимок Na Pali Coast фотографа Stuart Chape, ставший победителем в категории Plants & Planet конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, был сделан на Гавайях. Вид с воздуха на потрясающее побережье На-Пали, которое является частью заповедника дикой природы штата На-Пали на четвертом по величине острове Гавайев — Кауаи, известном как "Остров-сад".
Снятый в Италии кадр The Wooden Army фотографа Luigi Ruoppolo, ставший победителем в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Причудливый танец исполняют эти буковые деревья в тумане, освещаемые закатным солнцем, лучи которого пробиваются сквозь низкие облака.
Снятый в Италии кадр The Wooden Army фотографа Luigi Ruoppolo, ставший победителем в категории Trees, Woods & Forests конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Причудливый танец исполняют эти буковые деревья в тумане, освещаемые закатным солнцем, лучи которого пробиваются сквозь низкие облака.
Снятое в США фото Common Green Grasshopper фотографа Ecaterina Leonte, занявший 2-е место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Когда я фотографировала цветы, я заметила глаза этого кузнечика, направленные на меня; мы оба были ошеломлены, но продолжили заниматься своими делами", - пишет автор.
Снятое в США фото Common Green Grasshopper фотографа Ecaterina Leonte, занявший 2-е место в категории Wildlife in the Garden конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Когда я фотографировала цветы, я заметила глаза этого кузнечика, направленные на меня; мы оба были ошеломлены, но продолжили заниматься своими делами", - пишет автор.
Снятый в Чили кадр Dawn on the Patagonian Andes фотографа Gigi Williams, оцененный в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела. Наедине с мужем и нашими камерами, в полной тишине; небо просто освещалось целую вечность и подарило нам этот потрясающий восход солнца в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили", - отмечает автор фотографии.
Снятый в Чили кадр Dawn on the Patagonian Andes фотографа Gigi Williams, оцененный в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это был самый красивый рассвет, который я когда-либо видела. Наедине с мужем и нашими камерами, в полной тишине; небо просто освещалось целую вечность и подарило нам этот потрясающий восход солнца в Национальном парке Торрес-дель-Пайне, Чили", - отмечает автор фотографии.
Снятое в Польше фото Greenery by the Pond фотографа Bożena Piotrowska, ставший победителем в категории Beautiful Gardens конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15 . "День был пасмурный, но незадолго до захода солнца место на мгновение осветили лучи заходящего солнца. На фоне беспокойного неба мне удалось запечатлеть болотные растения, растущие у берега пруда", - пишет фотограф.
Снятое в Польше фото Greenery by the Pond фотографа Bożena Piotrowska, ставший победителем в категории Beautiful Gardens конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15 . "День был пасмурный, но незадолго до захода солнца место на мгновение осветили лучи заходящего солнца. На фоне беспокойного неба мне удалось запечатлеть болотные растения, растущие у берега пруда", - пишет фотограф.
Снимок Seedheads, сделанный в Британии, фотографа Ingrid Popplewell, ставший победителем в категории Portfolios конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Эти семенные головки цветов я собрала в своем саду и в дикой природе. Я выбрала стиль классической сине-белой китайской керамики, чтобы подчеркнуть форму и текстуру", - объясняет автор.
Снимок Seedheads, сделанный в Британии, фотографа Ingrid Popplewell, ставший победителем в категории Portfolios конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Эти семенные головки цветов я собрала в своем саду и в дикой природе. Я выбрала стиль классической сине-белой китайской керамики, чтобы подчеркнуть форму и текстуру", - объясняет автор.
Снятый в Австралии кадр Thank You, Mountains фотографа Louise Fairfax, высоко оцененный в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это эмоциональное фото для меня, - пишет фоторгаф. - Мой муж умер всего два месяца назад, и я хотела отправиться на лоно природы, чтобы найти утешение в красоте. После очень долгого и тяжелого пути я добралась до вершины горы и разбила палатку на ночь. Утро принесло этот кадр: на земле был легкий иней, а основной насыщенный красный цвет дал тасманский вереск".
Снятый в Австралии кадр Thank You, Mountains фотографа Louise Fairfax, высоко оцененный в категории Wildflower Landscapes конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. "Это эмоциональное фото для меня, - пишет фоторгаф. - Мой муж умер всего два месяца назад, и я хотела отправиться на лоно природы, чтобы найти утешение в красоте. После очень долгого и тяжелого пути я добралась до вершины горы и разбила палатку на ночь. Утро принесло этот кадр: на земле был легкий иней, а основной насыщенный красный цвет дал тасманский вереск".
Снятый в Англии снимок Mycena Swirl фотографа Tony North, ставший победителем в категории The World of Fungi конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Группа грибов Mycena, украшенных каплями воды и особым способом освещенных.
Снятый в Англии снимок Mycena Swirl фотографа Tony North, ставший победителем в категории The World of Fungi конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15. Группа грибов Mycena, украшенных каплями воды и особым способом освещенных.
Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. "Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов "вау", которые я запомню навсегда", - пишет фотограф.
Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. "Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов "вау", которые я запомню навсегда", - пишет фотограф.