Garden Photographer of the Year: райские сады победителей фотоконкурса

Снимок Bamford Beauty фотографа Lee Howdle, ставший победителем в категории Breathing Spaces конкурса The International Garden Photographer of the Year Competition-15, также сделан в Англии. "Огненное закатное небо, низко висящий туман, стена, ведущая к водохранилищу Ледибауэр, и цветущий вереск. Это был один из тех моментов "вау", которые я запомню навсегда", - пишет фотограф.