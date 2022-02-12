https://ru.sputnik.md/20220212/smi-soobschili-o-vzryve-v-donetske-pushilin-situatsiya-pod-kontrolem-48862134.html

СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем

СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем

Ситуация вокруг Украины становится все более напряженной, целый ряд посольств рекомендовали своим гражданам покинуть страну.

2022-02-12T16:16+0200

2022-02-12T16:16+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Ситуация в Донецке под контролем, взрыв произошел на территории, контролируемой украинскими силовиками, написала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, передает РИА Новости.Между тем целый ряд европейских стран через свои посольства на Украине настоятельно рекомендовали гражданам покинуть эту страну. В частности, сообщения своим гражданам распространили дипломатические ведомства США,️ Нидерландов️, Японии, Южной Кореи,️ Израиля, Черногории, Норвегии, Латвии,️ Великобритании,️ Эстонии, Канады, Новой Зеландии️, Австралии, Финляндии, Бельгии,️ Германии,️ Кувейта, Ирака, Италии, Испании, Литвы, ОАЭ и Саудовской Аравии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили>>>МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>Спасет ли Россия Украину>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/kogda-ssha-podozhgut-donbass-48808637.html

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в мире, донецк, взрыв