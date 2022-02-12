https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html
Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары
Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары
Спасатели гасят сухую траву и организуют противопожарное вспахивание в разных районах республики.
2022-02-12T11:35+0200
2022-02-12T11:35+0200
2022-02-12T11:35+0200
общество
генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
пожары
сухая трава
в молдове
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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. За минувшие сутки в Молдове в результате пожаров выгорели 269 гектаров растительности. Об этом сообщают территориальные подразделения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Так, близ села Бешгиоз Чадыр-Лунгского района пожарные несколько часов боролись с огнем, чтобы потушить 100 гектаров вспыхнувшей сухой травы.В Сэрата-Ноуэ Фалешсткого района пламя охватило 20 гектаров растительности.В Кагульском районе пожарные ликвидировали сразу несколько возгораний рядом с населенными пунктами Брынза, Борчаг и Джурджулешты. Также горящую траву удалось потушить в Новоаненском районе.В ведомстве сообщают, что в Каушанах было организованно противопожарное опахивание почвы, мероприятие проводилось при поддержке местных властей.ГИЧС предупреждает граждан об опасности возгораний сухой растительности и бытового мусора в условиях ветреной погоды и низкой влажности воздуха. Всем обнаружившим очаг пожара предлагается немедленно сообщить от этом в службу 112. Спасатели: из-за ложных вызовов может случиться трагедия>>>Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности>>>В Кишиневе загорелся частный дом>>>
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генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, пожары, сухая трава, в молдове
Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары
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Спасатели гасят сухую траву и организуют противопожарное вспахивание в разных районах республики.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. За минувшие сутки в Молдове в результате пожаров выгорели 269 гектаров растительности. Об этом сообщают территориальные подразделения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
"Сотрудники ГИЧС провели за 24 часа 42 операции по ликвидации возгораний, угрожавших распространиться на лесные массивы и строения", - сообщила пресс-служба ведомства.
Так, близ села Бешгиоз Чадыр-Лунгского района пожарные несколько часов боролись с огнем, чтобы потушить 100 гектаров вспыхнувшей сухой травы.
В Сэрата-Ноуэ Фалешсткого района пламя охватило 20 гектаров растительности.
В Кагульском районе пожарные ликвидировали сразу несколько возгораний рядом с населенными пунктами Брынза, Борчаг и Джурджулешты.
Также горящую траву удалось потушить в Новоаненском районе.
В ведомстве сообщают, что в Каушанах было организованно противопожарное опахивание почвы, мероприятие проводилось при поддержке местных властей.
ГИЧС предупреждает граждан об опасности возгораний сухой растительности и бытового мусора в условиях ветреной погоды и низкой влажности воздуха. Всем обнаружившим очаг пожара предлагается немедленно сообщить от этом в службу 112.