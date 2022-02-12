https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html

Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары

Сотни гектаров в огне: в Молдове не прекращаются пожары

Спасатели гасят сухую траву и организуют противопожарное вспахивание в разных районах республики.

2022-02-12T11:35+0200

2022-02-12T11:35+0200

2022-02-12T11:35+0200

общество

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям

пожары

сухая трава

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/29/97/299730_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e9ee12c6b0467a8e7df6ee01265ea30f.jpg

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. За минувшие сутки в Молдове в результате пожаров выгорели 269 гектаров растительности. Об этом сообщают территориальные подразделения Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Так, близ села Бешгиоз Чадыр-Лунгского района пожарные несколько часов боролись с огнем, чтобы потушить 100 гектаров вспыхнувшей сухой травы.В Сэрата-Ноуэ Фалешсткого района пламя охватило 20 гектаров растительности.В Кагульском районе пожарные ликвидировали сразу несколько возгораний рядом с населенными пунктами Брынза, Борчаг и Джурджулешты. Также горящую траву удалось потушить в Новоаненском районе.В ведомстве сообщают, что в Каушанах было организованно противопожарное опахивание почвы, мероприятие проводилось при поддержке местных властей.ГИЧС предупреждает граждан об опасности возгораний сухой растительности и бытового мусора в условиях ветреной погоды и низкой влажности воздуха. Всем обнаружившим очаг пожара предлагается немедленно сообщить от этом в службу 112. Спасатели: из-за ложных вызовов может случиться трагедия>>>Крупный пожар на юге Молдовы – пламя охватило 100 гектаров растительности>>>В Кишиневе загорелся частный дом>>>

https://ru.sputnik.md/20220122/pozharnye-spasli-pyaterykh-chelovek-v-edintsakh-48236020.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, пожары, сухая трава, в молдове