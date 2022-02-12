https://ru.sputnik.md/20220212/strana-limoniya-ili-festival-fete-du-citron-v-mentone-48812502.html

Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне

Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне

Лимон как искусство: смотрите в фотоленте Sputnik на великолепные цитрусовые скульптуры фестиваля Fête du Citron в Ментоне.

2022-02-12T20:30+0200

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фото

в мире

франция

лимон

фестиваль

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Берег французской Ривьеры, рай цитрусовых рощ. Именно здесь, в Ментоне, ежегодно в конце февраля проходит фестиваль лимонов Fête du Citron.В парк Бьове стекаются сотни местных жителей и туристов, а для них уже готовы украшенные лимонами, апельсинами и грейпфрутами фигуры мировых достопримечательностей, знаменитостей и героев фильмов.В этом году фестиваль посвящен опере и танцу, мастера скульптур постарались перенести на цитрусовый язык шедевры мировой оперной культуры.Фестиваль начался с того, что в 30-е годы прошлого века в Ментоне выдался небывалый урожай цитрусовых. И местные жители подумали: а почему бы это не использовать? Ну и туристов заодно привлечь. Затея удалась, и теперь городок каждый год ждет наплыва иностранцев. Страна Лимония живет без забот!Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке>>>Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии>>>Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды>>>

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фото, в мире, франция, лимон, фестиваль