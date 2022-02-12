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Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне
Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне
Лимон как искусство: смотрите в фотоленте Sputnik на великолепные цитрусовые скульптуры фестиваля Fête du Citron в Ментоне.
2022-02-12T20:30+0200
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лимон
фестиваль
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Берег французской Ривьеры, рай цитрусовых рощ. Именно здесь, в Ментоне, ежегодно в конце февраля проходит фестиваль лимонов Fête du Citron.В парк Бьове стекаются сотни местных жителей и туристов, а для них уже готовы украшенные лимонами, апельсинами и грейпфрутами фигуры мировых достопримечательностей, знаменитостей и героев фильмов.В этом году фестиваль посвящен опере и танцу, мастера скульптур постарались перенести на цитрусовый язык шедевры мировой оперной культуры.Фестиваль начался с того, что в 30-е годы прошлого века в Ментоне выдался небывалый урожай цитрусовых. И местные жители подумали: а почему бы это не использовать? Ну и туристов заодно привлечь. Затея удалась, и теперь городок каждый год ждет наплыва иностранцев. Страна Лимония живет без забот!Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке&gt;&gt;&gt;Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии&gt;&gt;&gt;Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды&gt;&gt;&gt;
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фото, в мире, франция, лимон, фестиваль

Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне

20:30 12.02.2022
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Лимон как искусство: смотрите в фотоленте Sputnik на великолепные цитрусовые скульптуры фестиваля Fête du Citron в Ментоне.
Берег французской Ривьеры, рай цитрусовых рощ. Именно здесь, в Ментоне, ежегодно в конце февраля проходит фестиваль лимонов Fête du Citron.
В парк Бьове стекаются сотни местных жителей и туристов, а для них уже готовы украшенные лимонами, апельсинами и грейпфрутами фигуры мировых достопримечательностей, знаменитостей и героев фильмов.
В этом году фестиваль посвящен опере и танцу, мастера скульптур постарались перенести на цитрусовый язык шедевры мировой оперной культуры.
Фестиваль начался с того, что в 30-е годы прошлого века в Ментоне выдался небывалый урожай цитрусовых. И местные жители подумали: а почему бы это не использовать? Ну и туристов заодно привлечь. Затея удалась, и теперь городок каждый год ждет наплыва иностранцев. Страна Лимония живет без забот!
© REUTERS / Eric Gaillard

Последние штрихи к скульптуре из лимонов и апельсинов под названием "Пекинская опера" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

Последние штрихи к скульптуре из лимонов и апельсинов под названием &quot;Пекинская опера&quot; во время 88-го фестиваля лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Последние штрихи к скульптуре из лимонов и апельсинов под названием "Пекинская опера" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Аида" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием &quot;Аида&quot; во время 88-го фестиваля лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Аида" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

"Пекинская опера" из цитрусовых - одна из самых масштабных скульптур 88-го фестиваля лимонов "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

&quot;Пекинская опера&quot; из цитрусовых - одна из самых масштабных скульптур 88-го фестиваля лимонов &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Eric Gaillard

"Пекинская опера" из цитрусовых - одна из самых масштабных скульптур 88-го фестиваля лимонов "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

Тема "опера и танцы" была выбрана не случайно: она дает широкое поле для творчества цитрусовых скульпторов.

Тема &quot;опера и танцы&quot; была выбрана не случайно: она дает широкое поле для творчества цитрусовых скульпторов. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Тема "опера и танцы" была выбрана не случайно: она дает широкое поле для творчества цитрусовых скульпторов.

© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Женитьба Фигаро" на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием &quot;Женитьба Фигаро&quot; на 88-м фестивале лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Женитьба Фигаро" на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

"Пекинская опера" крупным планом, 88-й фестивалье лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

&quot;Пекинская опера&quot; крупным планом, 88-й фестивалье лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Eric Gaillard

"Пекинская опера" крупным планом, 88-й фестивалье лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Галантные Индии", посвященная одноименной барочной опере, на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием &quot;Галантные Индии&quot;, посвященная одноименной барочной опере, на 88-м фестивале лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Скульптура из лимонов и апельсинов под названием "Галантные Индии", посвященная одноименной барочной опере, на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием "Аида" во время подготовки 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием &quot;Аида&quot; во время подготовки 88-го фестиваля лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием "Аида" во время подготовки 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

"Аида" из лимонов и апельсинов, на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

&quot;Аида&quot; из лимонов и апельсинов, на 88-м фестивале лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Eric Gaillard

"Аида" из лимонов и апельсинов, на 88-м фестивале лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция.

© REUTERS / Eric Gaillard

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием "Женитьба Фигаро" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием &quot;Женитьба Фигаро&quot; во время 88-го фестиваля лимонов на тему &quot;Оперы и танцы&quot; в Ментоне, Франция - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Eric Gaillard

Рабочий наносит последние штрихи на скульптуру из лимонов и апельсинов под названием "Женитьба Фигаро" во время 88-го фестиваля лимонов на тему "Оперы и танцы" в Ментоне, Франция

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