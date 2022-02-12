Fête du Citron-2022: страна Лимония, или цитрусовая опера в Ментоне

Берег французской Ривьеры, рай цитрусовых рощ. Именно здесь, в Ментоне, ежегодно в конце февраля проходит фестиваль лимонов Fête du Citron.В парк Бьове стекаются сотни местных жителей и туристов, а для них уже готовы украшенные лимонами, апельсинами и грейпфрутами фигуры мировых достопримечательностей, знаменитостей и героев фильмов.В этом году фестиваль посвящен опере и танцу, мастера скульптур постарались перенести на цитрусовый язык шедевры мировой оперной культуры.Фестиваль начался с того, что в 30-е годы прошлого века в Ментоне выдался небывалый урожай цитрусовых. И местные жители подумали: а почему бы это не использовать? Ну и туристов заодно привлечь. Затея удалась, и теперь городок каждый год ждет наплыва иностранцев. Страна Лимония живет без забот!Блеск и красота: что произошло с дворцами Саддама Хусейна в Ираке>>>Музей "Игры престолов" открылся в Северной Ирландии>>>Сказочный цветочный мир: дизайнер создает волшебные наряды>>>
Лимон как искусство: смотрите в фотоленте Sputnik на великолепные цитрусовые скульптуры фестиваля Fête du Citron в Ментоне.
Берег французской Ривьеры, рай цитрусовых рощ. Именно здесь, в Ментоне, ежегодно в конце февраля проходит фестиваль лимонов Fête du Citron.
В парк Бьове стекаются сотни местных жителей и туристов, а для них уже готовы украшенные лимонами, апельсинами и грейпфрутами фигуры мировых достопримечательностей, знаменитостей и героев фильмов.
В этом году фестиваль посвящен опере и танцу, мастера скульптур постарались перенести на цитрусовый язык шедевры мировой оперной культуры.
Фестиваль начался с того, что в 30-е годы прошлого века в Ментоне выдался небывалый урожай цитрусовых. И местные жители подумали: а почему бы это не использовать? Ну и туристов заодно привлечь. Затея удалась, и теперь городок каждый год ждет наплыва иностранцев. Страна Лимония живет без забот!