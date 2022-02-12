Телефонный разговор Байдена и Путина завершился: что обсудили лидеры двух стран
19:35 12.02.2022 (обновлено: 20:26 12.02.2022)
© AFP 2022 / Denis BalibouseПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве
© AFP 2022 / Denis Balibouse
Джо Байден заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным накануне в субботу.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, продолжавшийся около часа, завершился, сообщили американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
"Часовой разговор Байдена и Путина завершился в 12.06 по времени восточного побережья (20.06 мск)", - написал в Twitter корреспондент Белого дома CBS News Стивен Портной, передает РИА Новости.
Беседа двух лидеров, уже третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11.04 (18.04 по кишиневскому времени), сообщал ранее Белый дом.
"Часовой разговор Байдена и Путина завершился в 12.06 по времени восточного побережья (20.06 мск)", - написал в Twitter корреспондент Белого дома CBS News Стивен Портной, передает РИА Новости.
Беседа двух лидеров, уже третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11.04 (18.04 по кишиневскому времени), сообщал ранее Белый дом.
Как сообщается, "Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным эскалацию напряженности на границе России и Украины". Белый дом информирует, что разговор лидеров двух стран был "профессиональным и субстантивным", при этом Байден выразил "озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан".
"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - сообщается в заявлении.
В то же время пресс-служба Белого дома не сообщает, обсуждался ли в ходе разговора Путина и Байдена вопрос, связанный с обнаружением в субботу в территориальных водах России американской подлодки.
Отметив, что "США не видят фундаментального изменения в динамике кризиса вокруг Украины", Белый дом сообщил, что "лидеры России и США договорились оставаться в контакте".
Вчера, 11:15
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.