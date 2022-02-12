https://ru.sputnik.md/20220212/tsena-gretskiy-orekh-moldova-snizhaetsya-48843413.html

Грецкий орех в Молдове дешевеет: сколько он теперь стоит

Грецкий орех в Молдове дешевеет: сколько он теперь стоит

Цена на грецкий орех начала падать: зафиксирован спад спроса на грецкий орех в связи с появившейся альтернативой у закупщиков.

2022-02-12T07:30+0200

2022-02-12T07:30+0200

2022-02-12T07:30+0200

экономика

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КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. На текущей неделе в Молдове снизились минимальные оптовые цены на грецкий орех в скорлупе (с 25 до 23 леев за килограмм) и ореховое ядро (с 100 до 90 леев за килограмм). Об этом сообщает профильный портал EastFruit. Заготовители-трейдеры, на которых ссылается EastFruit, утверждают, что цены снизились на продукцию, закупаемую мелким оптом у небольших фермерских хозяйств, а также у физлиц. то есть, в основном на орех, собранный в лесополосах и аллеях вдоль дорог. Уточняется, что качество такого товара – среднее и ниже.Спад заинтересованности в новых контрактах на закупку молдавского ореха урожая 2021 года начался еще две недели назад из-за наличия у европейских покупателей альтернативы – предложений американской продукции стабильного качества по цене не намного выше. В результате, новых контрактов у молдавских поставщиков практически нет, они завершают выполнение заключенных ранее.В EastFruit отметили, что за счет небольших поставок по долгосрочным прошлогодним договорам средний уровень оптовых цен (в национальной валюте) на ядро грецкого ореха в феврале текущего года пока сохраняется на уровне в 8-10 леев за килограмм выше, чем в тот же период прошлого года. По данным сайта, ситуация неприятна тем более, что заметное снижение спроса на грецкий орех в феврале отмечается и на внутреннем рынке.

https://ru.sputnik.md/20211217/moldove-dorozhaet-gretskiy-orekh-47299368.html

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