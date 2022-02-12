https://ru.sputnik.md/20220212/tseny-v-moldove-vse-vyshe-v-yanvare-zafiksirovan-novyy-rekord-48858462.html

Цены в Молдове все выше: в январе зафиксирован новый рекорд

Цены в Молдове все выше: в январе зафиксирован новый рекорд

Самыми быстрыми темпами в республике дорожают продукты питания.

2022-02-12T18:45+0200

2022-02-12T18:45+0200

2022-02-12T18:45+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В январе 2022 года средние потребительские цены в Республике Молдова выросли более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.По данным ведомства, наибольший рост цен зафиксирован в категории продовольственных товаров – они подорожали на 21,05%.Цены на непродовольственные товары выросли на 13,37 процента, а за услуги население заплатило в январе 2022 года на 14,80 процента больше, чем в январе 2021 года.Кроме того, НБС объявило о росте в январе средних потребительских цен почти на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. За этот период также быстрее всех росли цены на продукты питания.Подорожали:Что касается непродовольственных товаров, то в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зафиксирован значительный рост цен на:По услугам, оказанным населению, в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зарегистрирован рост цен на 2,96%, в том числе:Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее заявил в интервью Sputnik Молдова, что первое полугодие 2022 года будет характеризоваться более высокими ценами на природный газ и электроэнергию, что сильно ударит по социально уязвимым слоям населения.Экономист Виорел Гырбу назвал несколько факторов, определяющих рост цен на продовольственные товары, особенно на хлеб и хлебобулочные изделия.Напоминаем, вслед за беспрецедентным повышением тарифов на природный газ и электроэнергию в Молдове АО "Францелуца" недавно объявило о неизбежности роста цен и на весь ассортимент хлеба.Цены на топливо бьют новые рекорды: данные НАРЭ>>>Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов>>>Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов">>>

https://ru.sputnik.md/20220204/na-skolko-podorozhal-khleb-v-moldove-48605316.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

в молдове, цены, рост