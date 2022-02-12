https://ru.sputnik.md/20220212/tseny-v-moldove-vse-vyshe-v-yanvare-zafiksirovan-novyy-rekord-48858462.html
Цены в Молдове все выше: в январе зафиксирован новый рекорд
Цены в Молдове все выше: в январе зафиксирован новый рекорд
Самыми быстрыми темпами в республике дорожают продукты питания.
2022-02-12T18:45+0200
2022-02-12T18:45+0200
2022-02-12T18:45+0200
в молдове
цены
рост
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2958/29/29582901_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b7f36fb6268a9ec1d9336b19a2954192.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В январе 2022 года средние потребительские цены в Республике Молдова выросли более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.По данным ведомства, наибольший рост цен зафиксирован в категории продовольственных товаров – они подорожали на 21,05%.Цены на непродовольственные товары выросли на 13,37 процента, а за услуги население заплатило в январе 2022 года на 14,80 процента больше, чем в январе 2021 года.Кроме того, НБС объявило о росте в январе средних потребительских цен почти на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. За этот период также быстрее всех росли цены на продукты питания.Подорожали:Что касается непродовольственных товаров, то в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зафиксирован значительный рост цен на:По услугам, оказанным населению, в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зарегистрирован рост цен на 2,96%, в том числе:Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее заявил в интервью Sputnik Молдова, что первое полугодие 2022 года будет характеризоваться более высокими ценами на природный газ и электроэнергию, что сильно ударит по социально уязвимым слоям населения.Экономист Виорел Гырбу назвал несколько факторов, определяющих рост цен на продовольственные товары, особенно на хлеб и хлебобулочные изделия.Напоминаем, вслед за беспрецедентным повышением тарифов на природный газ и электроэнергию в Молдове АО "Францелуца" недавно объявило о неизбежности роста цен и на весь ассортимент хлеба.Цены на топливо бьют новые рекорды: данные НАРЭ>>>Олейник: в Молдове скоро следует ждать еще большего повышения цен и тарифов>>>Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов">>>
https://ru.sputnik.md/20220204/na-skolko-podorozhal-khleb-v-moldove-48605316.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2958/29/29582901_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7220bb9fc32ec7d1de7149bd5d574a52.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Родика Герчиу
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg
в молдове, цены, рост
Цены в Молдове все выше: в январе зафиксирован новый рекорд
Подписаться на
Самыми быстрыми темпами в Молдове дорожают продукты питания.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В январе 2022 года средние потребительские цены в Республике Молдова выросли более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.
По данным ведомства, наибольший рост цен зафиксирован в категории продовольственных товаров – они подорожали на 21,05%.
Цены на непродовольственные товары выросли на 13,37 процента, а за услуги население заплатило в январе 2022 года на 14,80 процента больше, чем в январе 2021 года.
Кроме того, НБС объявило о росте в январе средних потребительских цен почти на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. За этот период также быстрее всех росли цены на продукты питания.
сухари и крендели – на 3,8%
пшеничная мука и кукуруза – на 3,5% и на 2,7% соответственно
мясо готовое и консервированное – на 1,6%.
Что касается непродовольственных товаров, то в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зафиксирован значительный рост цен на:
брикеты биомассы и пеллеты – на 5,2%
материалы для обслуживания и ремонта дома – на 2,3%
По услугам, оказанным населению, в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года был зарегистрирован рост цен на 2,96%, в том числе:
бытовые и бытовые услуги – на 11,3%
услуги пассажирского транспорта такси – на 8,3%
мебель и услуги по ремонту мебели – на 7,9%
услуги по ремонту обуви – на 6,8%
услуги по сбору отходов – на 3,5%
стоматологические услуги – на 2,8%
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ ранее заявил в интервью Sputnik Молдова,
что первое полугодие 2022 года будет характеризоваться более высокими ценами на природный газ и электроэнергию, что сильно ударит по социально уязвимым слоям населения.
Экономист Виорел Гырбу назвал несколько факторов, определяющих рост цен на продовольственные товары, особенно на хлеб и хлебобулочные изделия.
"Когда растут цены, нужно учитывать предыдущие подорожания. Если в прошлом наблюдался относительно длинный период без роста цен, следует быть готовым, что они поднимутся резко и значительно. В Молдове дорожает не только газ, но и изделия из муки. Это соответствует общемировой тенденции", - заявил Гырбу.
Напоминаем, вслед за беспрецедентным повышением тарифов на природный газ и электроэнергию в Молдове АО "Францелуца" недавно объявило о неизбежности роста цен и на весь ассортимент хлеба.