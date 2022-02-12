https://ru.sputnik.md/20220212/tseranu-narod-moldovy-deputat-48770502.html

Цэрану: народ Молдовы депутатов не любит

Цэрану: народ Молдовы депутатов не любит

Политолог прокомментировал политические последствия ареста пяти депутатов-перебежчиков.

2022-02-12T08:00+0200

2022-02-12T08:00+0200

2022-02-12T08:00+0200

радио

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арест

молдова

анатол цэрану

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Цэрану: наш народ депутатов не любит Цэрану: наш народ депутатов не любит

Арест депутатов, любителей "политического туризма" вызвал у граждан одобрение и даже некоторое злорадство – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Анатол Цэрану.Власть попытается улучшить свой имидж подобными способами, и, судя по всему, у нее это получится."С этой точки зрения власть выиграла. Не думаю, что в обществе появится широкая прослойка, которая будет симпатизировать или сострадать арестованным депутатам. Скорее наоборот. Власть совершила акцию, имеющую существенную пиар-компоненту для себя и отработает ее по полной программе", – отметил Цэрану.Вместе с тем политический аналитик смотрит на проблему шире, рассуждая об обоснованности той или иной карательной меры и ее соразмерности преступлению."Какой смысл был арестовывать этих людей? Наши структуры, прокуратура в частности, слишком легко, либерально воспринимает принцип ареста человека. Они тут скорее всего руководствуются не универсальным принципом прав человека, неприкосновенности личности, а интересами департамента. Я думаю, это ошибка, и это проблема законодательства", – резюмировал политолог.В начале февраля по итогам обысков из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины. Позже по решению суда четырех обвиняемых поместили под арест на 30 суток, а Виолетту Иванову — под домашний арест на 20 суток.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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