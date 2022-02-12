https://ru.sputnik.md/20220212/tseranu-narod-moldovy-deputat-48770502.html
Цэрану: народ Молдовы депутатов не любит
Цэрану: народ Молдовы депутатов не любит
Политолог прокомментировал политические последствия ареста пяти депутатов-перебежчиков.
2022-02-12T08:00+0200
2022-02-12T08:00+0200
2022-02-12T08:00+0200
радио
политический класс
депутаты
арест
молдова
анатол цэрану
в молдове
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Цэрану: наш народ депутатов не любит
Цэрану: наш народ депутатов не любит
Арест депутатов, любителей "политического туризма" вызвал у граждан одобрение и даже некоторое злорадство – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Анатол Цэрану.Власть попытается улучшить свой имидж подобными способами, и, судя по всему, у нее это получится."С этой точки зрения власть выиграла. Не думаю, что в обществе появится широкая прослойка, которая будет симпатизировать или сострадать арестованным депутатам. Скорее наоборот. Власть совершила акцию, имеющую существенную пиар-компоненту для себя и отработает ее по полной программе", – отметил Цэрану.Вместе с тем политический аналитик смотрит на проблему шире, рассуждая об обоснованности той или иной карательной меры и ее соразмерности преступлению."Какой смысл был арестовывать этих людей? Наши структуры, прокуратура в частности, слишком легко, либерально воспринимает принцип ареста человека. Они тут скорее всего руководствуются не универсальным принципом прав человека, неприкосновенности личности, а интересами департамента. Я думаю, это ошибка, и это проблема законодательства", – резюмировал политолог.В начале февраля по итогам обысков из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины. Позже по решению суда четырех обвиняемых поместили под арест на 30 суток, а Виолетту Иванову — под домашний арест на 20 суток.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
политический класс, депутаты, арест, молдова, аудио, анатол цэрану, в молдове
Цэрану: народ Молдовы депутатов не любит
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Политолог прокомментировал политические последствия ареста пяти депутатов-перебежчиков.
Арест депутатов, любителей "политического туризма" вызвал у граждан одобрение и даже некоторое злорадство – об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик Анатол Цэрану.
"Я думаю, что очень много людей в обществе положительно восприняли арест этих депутатов. "Наконец-то", – сказали они. Отношение к власти в нашем обществе достаточно критическое. Депутатов не любят. Принято считать, что они паразитируют на народных трудностях", – сказал эксперт.
Власть попытается улучшить свой имидж подобными способами, и, судя по всему, у нее это получится.
"С этой точки зрения власть выиграла. Не думаю, что в обществе появится широкая прослойка, которая будет симпатизировать или сострадать арестованным депутатам. Скорее наоборот. Власть совершила акцию, имеющую существенную пиар-компоненту для себя и отработает ее по полной программе", – отметил Цэрану.
Вместе с тем политический аналитик смотрит на проблему шире, рассуждая об обоснованности той или иной карательной меры и ее соразмерности преступлению.
"Какой смысл был арестовывать этих людей? Наши структуры, прокуратура в частности, слишком легко, либерально воспринимает принцип ареста человека. Они тут скорее всего руководствуются не универсальным принципом прав человека, неприкосновенности личности, а интересами департамента. Я думаю, это ошибка, и это проблема законодательства", – резюмировал политолог.
В начале февраля по итогам обысков из 13 экс-депутатов на 72 часа было задержано пятеро. На допросе никто из бывших парламентариев не признал своей вины. Позже по решению суда четырех обвиняемых поместили под арест
на 30 суток, а Виолетту Иванову — под домашний арест на 20 суток.