https://ru.sputnik.md/20220212/umerla-zinaida-kirienko-natalya-iz-filma-tikhiy-don-48850426.html

Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"

Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"

Ранее известная актриса была госпитализирована с коронавирусом. 12.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-12T09:30+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни, об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Актриса скончалась ночью. Ранее Зинаиду Кириенко госпитализировали с коронавирусом, об этом агентству сообщил сын актрисы Максим.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известность актриса приобрела своим талантливым исполнением ролей в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет>>>Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов>>>Умер народный артист России Валерий Гаркалин>>>

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, утрата, актриса