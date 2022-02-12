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https://ru.sputnik.md/20220212/umerla-zinaida-kirienko-natalya-iz-filma-tikhiy-don-48850426.html
Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"
Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"
Ранее известная актриса была госпитализирована с коронавирусом. 12.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-12T09:30+0200
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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни, об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.Актриса скончалась ночью. Ранее Зинаиду Кириенко госпитализировали с коронавирусом, об этом агентству сообщил сын актрисы Максим.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известность актриса приобрела своим талантливым исполнением ролей в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет&gt;&gt;&gt;Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов&gt;&gt;&gt;Умер народный артист России Валерий Гаркалин&gt;&gt;&gt;
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в мире, утрата, актриса

Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"

09:30 12.02.2022 (обновлено: 10:15 12.02.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Кириенко на торжественном вечером, посвященном 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова, в Москве.
Актриса Зинаида Кириенко на торжественном вечером, посвященном 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова, в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Ранее известная актриса была госпитализирована с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни, об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Актриса скончалась ночью. Ранее Зинаиду Кириенко госпитализировали с коронавирусом, об этом агентству сообщил сын актрисы Максим.
© SputnikКадр из фильма "Тихий Дон" (киностудия им. М. Горького, режиссер Сергей Герасимов). Петр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи. Репродукция.
Кадр из фильма Тихий Дон (киностудия им. М. Горького, режиссер Сергей Герасимов). Петр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи. Репродукция. - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
Кадр из фильма "Тихий Дон" (киностудия им. М. Горького, режиссер Сергей Герасимов). Петр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи. Репродукция.
© Sputnik
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известность актриса приобрела своим талантливым исполнением ролей в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
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