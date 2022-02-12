Умерла Зинаида Кириенко - Наталья из фильма "Тихий Дон"
09:30 12.02.2022 (обновлено: 10:15 12.02.2022)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Кириенко на торжественном вечером, посвященном 100-летию ВГИК им. С. А. Герасимова, в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Ранее известная актриса была госпитализирована с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни, об этом РИА Новости сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко
Юбилейный вечер народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
Актриса скончалась ночью. Ранее Зинаиду Кириенко госпитализировали с коронавирусом, об этом агентству сообщил сын актрисы Максим.
© SputnikКадр из фильма "Тихий Дон" (киностудия им. М. Горького, режиссер Сергей Герасимов). Петр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи. Репродукция.
Кадр из фильма "Тихий Дон" (киностудия им. М. Горького, режиссер Сергей Герасимов). Петр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи. Репродукция.
© Sputnik
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известность актриса приобрела своим талантливым исполнением ролей в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.