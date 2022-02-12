https://ru.sputnik.md/20220212/v-benderskoy-kreposti-poyavitsya-park-attraktsionov--48861638.html
В Бендерской крепости появится парк аттракционов
В Бендерской крепости появится парк аттракционов
Строительные работы начнутся уже весной этого года, открытие парка запланировано на лето.
2022-02-12T19:15+0200
2022-02-12T19:15+0200
2022-02-12T19:15+0200
общество
приднестровье
бендеры
крепость
аттракционы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/13/34795894_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d10e71e025ab73aeca62dd21ee4a27de.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Приднестровье ведутся проектировочные работы, которые, как предполагается, летом нынешнего года должны завершиться открытием парка аттракционов в Бендерской крепости. Об этом сообщило местное телевидение.Аттракционы для детей и взрослых планируется разместить на участке площадью более чем в гектар там, где сейчас располагается автостоянка.В центральной части парка будет установлена цепочная карусель, оборудован автодром для бамперных машинок. Планируется также установить аттракцион "Пиратский корабль", который будет в том числе и для взрослых. Кроме того, будет детская карусель и аттракцион "Полет".Ожидается, что к строительным работам приступят весной, когда установится теплая погода. Открытие парка намечено на начало лета 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210404/Goroda-Moldavii-zagadki-Benderskoy-kreposti-34246097.html
приднестровье
бендеры
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/13/34795894_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf71b4a8b662335763668dd1bf40324d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
приднестровье, бендеры, крепость, аттракционы
В Бендерской крепости появится парк аттракционов
Подписаться на
Строительные работы начнутся уже этой весной, открытие парка запланировано на лето.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Приднестровье ведутся проектировочные работы, которые, как предполагается, летом нынешнего года должны завершиться открытием парка аттракционов в Бендерской крепости. Об этом сообщило местное телевидение.
Аттракционы для детей и взрослых планируется разместить на участке площадью более чем в гектар там, где сейчас располагается автостоянка.
"То, насколько востребованы сами аттракционы, подталкивает нас к обустройству такой зоны в парке Александра Невского", - сообщил заместитель главы бендерской госадминистрации по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
В центральной части парка будет установлена цепочная карусель, оборудован автодром для бамперных машинок. Планируется также установить аттракцион "Пиратский корабль", который будет в том числе и для взрослых. Кроме того, будет детская карусель и аттракцион "Полет".
Ожидается, что к строительным работам приступят весной, когда установится теплая погода. Открытие парка намечено на начало лета 2022 года.