https://ru.sputnik.md/20220212/v-benderskoy-kreposti-poyavitsya-park-attraktsionov--48861638.html

В Бендерской крепости появится парк аттракционов

В Бендерской крепости появится парк аттракционов

Строительные работы начнутся уже весной этого года, открытие парка запланировано на лето.

2022-02-12T19:15+0200

2022-02-12T19:15+0200

2022-02-12T19:15+0200

общество

приднестровье

бендеры

крепость

аттракционы

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Приднестровье ведутся проектировочные работы, которые, как предполагается, летом нынешнего года должны завершиться открытием парка аттракционов в Бендерской крепости. Об этом сообщило местное телевидение.Аттракционы для детей и взрослых планируется разместить на участке площадью более чем в гектар там, где сейчас располагается автостоянка.В центральной части парка будет установлена цепочная карусель, оборудован автодром для бамперных машинок. Планируется также установить аттракцион "Пиратский корабль", который будет в том числе и для взрослых. Кроме того, будет детская карусель и аттракцион "Полет".Ожидается, что к строительным работам приступят весной, когда установится теплая погода. Открытие парка намечено на начало лета 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210404/Goroda-Moldavii-zagadki-Benderskoy-kreposti-34246097.html

приднестровье

бендеры

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2022

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приднестровье, бендеры, крепость, аттракционы