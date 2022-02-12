https://ru.sputnik.md/20220212/v-moldove-prokhodit-unikalnyy-ultramarafon-rubicon-48857721.html
В Молдове проходит уникальный ультрамарафон Rubicon
В Молдове проходит уникальный ультрамарафон Rubicon
Гонка продлится больше двух суток, бегуны преодолеют почти полтысячи километров.
2022-02-12T13:45+0200
2022-02-12T13:45+0200
2022-02-12T13:50+0200
общество
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ион чебан
марафон
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в субботу с участниками ультрамарафона Rubicon, организованного общественной организацией Sporter. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.По словам мэра столицы, в этом году марафон идет по центральному маршруту с юга на север республики и имеет протяженность 460 километров. Гонка продлится 49 часов 52 минуты, она разделена на 45 этапов."Мы хотим вырастить здоровое и спортивное поколение и для этого много инвестируем и сотрудничаем со всеми спортивными организациями", - заверил Чебан.Бегунья из Молдовы завоевала бронзу на марафоне в Тайбэе>>>В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы>>>На выходных будет перекрыто движение в центре Кишинева>>>
https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspolskyi-marafon-45054531.html
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кишинев, ион чебан, марафон
В Молдове проходит уникальный ультрамарафон Rubicon
13:45 12.02.2022 (обновлено: 13:50 12.02.2022) Подписаться на
Гонка продлится больше двух суток, бегуны преодолеют почти полтысячи километров.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в субботу с участниками ультрамарафона Rubicon, организованного общественной организацией Sporter. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.
"Такая гонка, которая длится три дня без остановок по всей стране, является уникальной для Молдовы", - заявил Чебан.
По словам мэра столицы, в этом году марафон идет по центральному маршруту с юга на север республики и имеет протяженность 460 километров. Гонка продлится 49 часов 52 минуты, она разделена на 45 этапов.
"Мы хотим вырастить здоровое и спортивное поколение и для этого много инвестируем и сотрудничаем со всеми спортивными организациями", - заверил Чебан.