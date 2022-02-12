https://ru.sputnik.md/20220212/v-moldove-prokhodit-unikalnyy-ultramarafon-rubicon-48857721.html

В Молдове проходит уникальный ультрамарафон Rubicon

В Молдове проходит уникальный ультрамарафон Rubicon

Гонка продлится больше двух суток, бегуны преодолеют почти полтысячи километров.

2022-02-12T13:45+0200

2022-02-12T13:45+0200

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общество

кишинев

ион чебан

марафон

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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан встретился в субботу с участниками ультрамарафона Rubicon, организованного общественной организацией Sporter. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.По словам мэра столицы, в этом году марафон идет по центральному маршруту с юга на север республики и имеет протяженность 460 километров. Гонка продлится 49 часов 52 минуты, она разделена на 45 этапов."Мы хотим вырастить здоровое и спортивное поколение и для этого много инвестируем и сотрудничаем со всеми спортивными организациями", - заверил Чебан.Бегунья из Молдовы завоевала бронзу на марафоне в Тайбэе>>>В Стамбуле создали клуб марафонцев - первая участница из Молдовы>>>На выходных будет перекрыто движение в центре Кишинева>>>

https://ru.sputnik.md/20210926/tiraspolskyi-marafon-45054531.html

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кишинев, ион чебан, марафон