https://ru.sputnik.md/20220212/vnorvegii-snimayut-koronavirusnye-ogranicheniya-na-vezd-v-stranu-48857934.html

В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну

В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну

О грядущих ослаблениях коронавирусных ограничений сообщило правительство Норвегии. 12.02.2022, Sputnik Молдова

2022-02-12T17:05+0200

2022-02-12T17:05+0200

2022-02-12T17:05+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Почти все ограничения по COVID будут сняты в Норвегии, процесс уже начался, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, передает РИА Новости.Таким образом, с субботы в Норвегии отменяются требования о соблюдении дистанции в один метр в общественных местах, обязательного ношения защитных масок. Ограничения при въезде в страну также отменяются.При этом сохраняются меры по инфекционному контролю на предприятиях. Норвежский премьер рекомендовал невакцинированной части населения Норвегии носить защитные маски.По данным Университета Джонса Хопкинса, в Норвегии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 74,97% населения страны, или 4 миллиона 504 человека.Всего на данный момент в стране зафиксировано 1 009 926 случаев заражения COVID с начала пандемии, 1513 человек скончались от вызванных вирусом осложнений. Как коронавирус становится "проводником" других болезней>>>Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома>>>Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер>>>

https://ru.sputnik.md/20220205/politsiya-nochnoy-klub-kishinev-covid-ogranicheniya-48625838.html

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