https://ru.sputnik.md/20220212/vnorvegii-snimayut-koronavirusnye-ogranicheniya-na-vezd-v-stranu-48857934.html
В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну
В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну
О грядущих ослаблениях коронавирусных ограничений сообщило правительство Норвегии. 12.02.2022, Sputnik Молдова
2022-02-12T17:05+0200
2022-02-12T17:05+0200
2022-02-12T17:05+0200
коронавирус
в мире
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0c/48858039_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_613bc83b2bebc4a37f0f98d2bffda159.jpg
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Почти все ограничения по COVID будут сняты в Норвегии, процесс уже начался, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, передает РИА Новости.Таким образом, с субботы в Норвегии отменяются требования о соблюдении дистанции в один метр в общественных местах, обязательного ношения защитных масок. Ограничения при въезде в страну также отменяются.При этом сохраняются меры по инфекционному контролю на предприятиях. Норвежский премьер рекомендовал невакцинированной части населения Норвегии носить защитные маски.По данным Университета Джонса Хопкинса, в Норвегии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 74,97% населения страны, или 4 миллиона 504 человека.Всего на данный момент в стране зафиксировано 1 009 926 случаев заражения COVID с начала пандемии, 1513 человек скончались от вызванных вирусом осложнений. Как коронавирус становится "проводником" других болезней>>>Разработан список параметров для исследования постковидного синдрома>>>Понятие "полностью привитый" изменено – необходим бустер>>>
https://ru.sputnik.md/20220205/politsiya-nochnoy-klub-kishinev-covid-ogranicheniya-48625838.html
норвегия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0c/48858039_168:0:1951:1337_1920x0_80_0_0_714405d5784186438b9165623d617605.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, норвегия
В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну
Подписаться на
О грядущих ослаблениях коронавирусных ограничений сообщило правительство Норвегии.
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik.
Почти все ограничения по COVID будут сняты в Норвегии, процесс уже начался, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, передает РИА Новости
.
"Мы можем это сделать, потому что "омикрон" не вызывает столь серьезного заболевания, как предыдущие разновидности (коронавируса - ред.). Хотя число инфицированных растет, доля людей, попадающих в больницы, невелика. Мы хорошо защищены вакциной", - сказал Стере на пресс-конференции.
Таким образом, с субботы в Норвегии отменяются требования о соблюдении дистанции в один метр в общественных местах, обязательного ношения защитных масок.
Ограничения при въезде в страну также отменяются.
При этом сохраняются меры по инфекционному контролю на предприятиях. Норвежский премьер рекомендовал невакцинированной части населения Норвегии носить защитные маски.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Норвегии полный курс вакцинации от коронавируса прошли 74,97% населения страны, или 4 миллиона 504 человека.
Всего на данный момент в стране зафиксировано 1 009 926 случаев заражения COVID с начала пандемии, 1513 человек скончались от вызванных вирусом осложнений.