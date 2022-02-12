https://ru.sputnik.md/20220212/vsplyt-nemedlenno-v-territorialnykh-vodakh-rf-obnaruzhili-podlodku-ssha-48864868.html

"Всплыть немедленно!": в территориальных водах РФ обнаружили подлодку США

"Всплыть немедленно!": в территориальных водах РФ обнаружили подлодку США

Минобороны РФ распространило информацию, согласно которой возле острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа "Вирджиния".

2022-02-12T18:15+0200

2022-02-12T18:15+0200

2022-02-12T18:23+0200

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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в субботу, 12 февраля, в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", передает РИА Новости.Оборонное ведомство России отмечает, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано.Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы, информирует Минобороны РФ.Маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам">>>СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем>>>Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России>>>

https://ru.sputnik.md/20211221/v-sostav-vmf-rossii-voshli-atomnye-podlodki-knyaz-oleg-i-novosibirsk--47418280.html

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в мире, подводная лодка, нато