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"Всплыть немедленно!": в территориальных водах РФ обнаружили подлодку США
"Всплыть немедленно!": в территориальных водах РФ обнаружили подлодку США
Минобороны РФ распространило информацию, согласно которой возле острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа "Вирджиния".
2022-02-12T18:15+0200
2022-02-12T18:15+0200
2022-02-12T18:23+0200
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КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в субботу, 12 февраля, в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", передает РИА Новости.Оборонное ведомство России отмечает, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано.Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы, информирует Минобороны РФ.Маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам">>>СМИ сообщили о взрыве в Донецке, Пушилин: ситуация под контролем>>>Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России>>>
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в мире, подводная лодка, нато
"Всплыть немедленно!": в территориальных водах РФ обнаружили подлодку США
18:15 12.02.2022 (обновлено: 18:23 12.02.2022) Подписаться на
Оборонное ведомство России распространило информацию, согласно которой возле острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа "Вирджиния".
КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что в субботу, 12 февраля, в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России была обнаружена подлодка США типа "Вирджиния", передает РИА Новости.
"Двенадцатого февраля 2022 года в 10.40 (9.40 по кишиневскому времени) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство России отмечает, что экипажу подводной лодки на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны было проигнорировано.
"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы, информирует Минобороны РФ.