https://ru.sputnik.md/20220213/chetvertoe-zoloto-pekina-rossiyskie-lyzhniki-pobedili-v-estafete-na-olimpiade-48875657.html

Четвертое золото Пекина: российские лыжники победили в в эстафете на Олимпиаде

Четвертое золото Пекина: российские лыжники победили в в эстафете на Олимпиаде

Золотые медали пекинской Олимпиады в эстафете завоевали российские лыжники.

2022-02-13T11:50+0200

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Мужская сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА Новости.Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Команду представляли спортсмены Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два – свободным.Лыжники принесли России четвертую золотую медаль пекинской Олимпиады. Сборная России впервые в истории стала победителем этой дисциплины на Олимпиадах. До этого российские спортсмены выигрывали серебряные медали на Играх в Сочи и в Пхенчхане. Мужская сборная Советского Союза в последний раз побеждала в олимпийской эстафете в 1980 году.Днем ранее золото Игр в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине выиграла российская женская сборная.Россиянки преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние — свободным.На счету национальной команды России четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала>>>Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине>>>Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна>>>

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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