https://ru.sputnik.md/20220213/chto-putin-skazal-baydenu-48870870.html

Что Путин сказал Байдену

Что Путин сказал Байдену

В субботу состоялся телефонный разговор президентов России и США Владмира Путина и Джо Байдена.

2022-02-13T09:07+0200

2022-02-13T09:07+0200

2022-02-13T09:07+0200

россия

в мире

владимир путин

джо байден

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КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik."Сбалансированным и деловым" назвал состоявшийся вечером в субботу разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена помощник российского лидера Юрий Ушаков. Итоги беседы лидеров двух стран он изложил тем же вечером на брифинге, передает РИА Новости.По словам Ушакова, Американская сторона запросила телефонный разговор с Владимиром Путиным, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину."Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов, хотя планировалось провести этот разговор в начале следующей недели, в понедельник", - сказал Ушаков.Беседовали президенты больше часа.Истерия достигла апогеяИстерия насчет "вторжения" России на Украину достигла своего апогея, заявил на брифинге Юрий Ушаков.По информации Кремля, Российская сторона заявила о непонимании передачи СМИ заведомо ложной информацию о "вторжении" на Украину."Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях", - отметил Ушаков.Он подчеркнул, что "под аккомпанемент" утверждений США о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину создаются предпосылки для возможных действий украинских вооруженных сил.Милитаризация Украины опаснаЗапад не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения минских соглашений, об этом Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге."Он отметил, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства", - проинформировал Ушаков.Он также добавил, что Путин обратил внимание Байдена и на вопросы поставок на Украину оружия.Российская сторона также довела до сведения американской, что РФ по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора Путина и Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения. "На самом деле ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату к конфигурации сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России НАТО, мы ответа по существу не получили. Многие из озвученных в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных нами 26 января из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответах на российские предложения", - сказал Ушаков.Свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности Россия доведет в ближайшее время, сообщил Ушаков. Президенты двух стран договорились о продолжении контактов."В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО документы, и эту реакцию мы в ближайшее время доведём до сведения партнеров и общественности", - сказал Ушаков."С учетом того, что, как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения, президенты условились продолжить контакты", - добавил он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Путин и Макрон обсудили спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину>>>Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили>>>МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>

https://ru.sputnik.md/20220212/telefonnyy-razgovor-baydena-putina-chto-obsudili-lidery-dvukh-stran-48867993.html

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в мире, владимир путин, джо байден