https://ru.sputnik.md/20220213/covid-19-v-moldove-gospitalizirovany-pochti-2000-chelovek-48868512.html

COVID-19 в Молдове: госпитализированы почти 2000 человек

COVID-19 в Молдове: госпитализированы почти 2000 человек

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-13T10:22+0200

2022-02-13T10:22+0200

2022-02-13T10:22+0200

коронавирус

в молдове

статистика

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КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 1674 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: по два - из Украины и Румынии, по одному из России, Кипра, Дании и Германии.За минувшие сутки проведено 8519 тестов, в том числе 5129 быстрых.Общее число случаев заражения в стране достигло 484 516.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 77 случаев инфицирования: – 21 у врачей, – 39 у медсестер, – 17 у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1910 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 139 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 20 человек).В то же время за сутки выздоровели 3905 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 437 569.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10940.В Норвегии снимают коронавирусные ограничения, в том числе на въезд в страну>>>Кирьякова: симптоматика коронавируса в Молдове сильно изменилась>>>Как иностранцу получить в Молдове сертификат о вакцинации от коронавируса>>>

https://ru.sputnik.md/20220208/omikron-ukhodi-s-moldovy-von-ili-kogda-vse-eto-zakonchitsya--48667254.html

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2022

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в молдове, статистика