https://ru.sputnik.md/20220213/frantsiya-pokhoronila-mif-o-schastlivoy-starosti-svoikh-grazhdan-48886441.html

Франция похоронила миф о счастливой старости своих граждан

Франция похоронила миф о счастливой старости своих граждан

Какие издевательства терпят над собой обитатели домов престарелых во Франции и причем тут оптимизация расходов и биржевые котировки.

2022-02-13T18:02+0200

2022-02-13T18:02+0200

2022-02-13T18:26+0200

общество

в мире

франция

колумнистика

дом престарелых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1610/98/16109820_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c78ea622c75e23c66f4a904689b6cb3f.jpg

Пока президент Франции разъезжал по Европам, раздавая обещания о финансовой поддержке своим младшим (очень младшим) партнерам в Киеве и отчитываясь о результатах своей миссии перед партнерами в Москве и Берлине, в стране, которой он руководит уже почти пять лет, разразился скандал, пишет колумнист РИА Новости.Если бы выход книги с красноречивым названием "Могильщики" не совпал с обострением геополитического кризиса на континенте, ее резонанс, несомненно, был бы выше, но и то, что произошло и происходит, даже будучи затушеванным, все равно производит впечатление.Итак, как выяснил в результате своей многолетней работы и опроса более двух сотен свидетелей журналист Виктор Кастане, во Франции на протяжении многих лет, если не нескольких долгих десятилетий, в домах престарелых практически издевались над их беспомощными обитателями.Им не давали есть досыта, их не мыли и не снабжали лекарствами в достаточном количестве, за ними не осуществлялся надлежащий уход.Но главное – при всей инфернальной тяжести подробностей – даже не в этих словах, а в том, что за подобный ад пожилые и зачастую абсолютно беспомощные люди платили.Стоимость пребывания в таком доме престарелых варьировалась от трех тысяч евро до шести, а где-то и до шести с половиной, а то и семи тысяч евро. И не за год.А за месяц.Это были весьма обеспеченные люди, которые в силу разных обстоятельств, чаще всего из-за начавшейся деменции и других недугов, потеряли возможность самостоятельно за собой ухаживать и переезжали в приют.Где их ждал вот такой прием.Видения благополучной старости как на картинке, между занятиями йогой в парке и бесконечными путешествиями, которой политические мошенники много лет нафаршировывали массовое сознание в России, уже поблекли?А то тут еще деталей подогнали.Тянущиеся много лет издевательства, о которых сами старики были не в силах сообщить или хотя бы намекнуть близким, – отнюдь не результаты чьей-то садистской злой воли или умысла.Эта дьявольская и абсолютно бесчеловечная схема была предопределена одним-единственным обстоятельством: дома престарелых во Франции принадлежат главным образом бизнес-группам. Структурно это акционерные общества, и, чтобы заработать деньги для держателей акций, они должны практически в ежедневном режиме оптимизировать расходы ("резать косты", как еще говорят на специфическом жаргоне).Чем основательнее менеджеры "резали косты", тем выше на торговых площадках котировались ценные бумаги и, значит, тем больше дивидендов получали акционеры.Государство, которое теоретически должно было как-то за происходящим следить и ситуацию в домах престарелых, да еще и для тех пожилых, что утратили физическую и/или психическую дееспособность, контролировать, все сигналы и доклады быстренько прятало под сукно.Версий о том, почему надзорные органы Франции, уполномоченные мониторить медико-социальные учреждения, закрывали глаза на происходящее, может быть много.Однако известно, что автору книги "Могильщики" Виктору Кастане одна из бизнес-групп, владеющая интернатами для пожилых, предлагала пятнадцать миллионов евро, чтобы тот прекратил совать нос в том числе и в использованные памперсы, а также подсчитывать их количество.Бизнес-группы, владеющие медико-социальными учреждениями, – не сугубо французская история.Тем более что работают эти конгломераты по всему Евросоюзу.В Испании, Германии, Португалии и далее по списку.Речь идет не о сотнях, не о тысячах и даже не о десятках тысяч тех, кто в конце жизни мог стать или стал жертвой абсолютно бесчеловечного обращения. Речь идет о сотнях тысяч беспомощных стариков.Которых, чтобы кто-то мог зарабатывать свои многотысячные годовые дивиденды или бонусы за "эффективное управление", лишали возможности мыться, или есть досыта, или того и другого вместе.Происходило все отнюдь не в "нищей и жестокой России", а во Франции, богатой стране, находящейся на шестом месте в мире по уровню дохода на душу населения, в государстве, где девиз "Свобода, равенство, братство" красуется на всех общественных учреждениях.Происходило это во Франции, так гордящейся – как теперь ясно, лишь на словах – своим отношением к слабым, к тем, кто больше не может сам за себя постоять и кого общество теоретически должно защищать.Все ровно наоборот: беспомощные старики стали настоящей золотой жилой для беспринципных и оборзевших в своей алчности и безнаказанности дельцов, в сравнении с которыми бандиты с большой дороги – образец учтивости и чуткости.Хотя, впрочем, о чем это мы?Ведь то же самое, абсолютно те же история и сюжет – с тем, как вела себя в Европе бигфарма, не только втюхавшая бесполезные (это доказано научно неоднократно) от "омикрона" вакцины на десятки миллиардов долларов, но с помощью лобби в Еврокомиссии полностью снявшая с себя юридическую ответственность за возможные побочные последствия для здоровья.Главное ведь не то, справятся ли в ЕС с пандемией, а сколько денег получат в итоге все те же акционеры.Деталь: первыми вакцинировать стали обитателей домов престарелых. Потому именно там коронавирус снял свою главную кровавую жатву.Собственно, теперь во многом понятно почему.Разумеется, сейчас будут приложены гласно и негласно поистине геракловы усилия, чтобы по возможности уменьшить репутационные потери.Государство со своей стороны тоже сделает несколько жестов для блезиру, чтобы не подорвать окончательно к себе доверие и чтобы поток стариков, платящих многие тысячи в месяц за чрезвычайно сомнительный уход, не обмелел.Но эти усилия не вернут назад тех, кто перед смертью беспомощно задыхался от вони и не мог поесть досыта, став жертвой дельцов, которые вызвались (за очень большие деньги) за этими людьми присматривать, а на самом деле оказались их могильщиками.Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов">>>Старыш: молдавские пенсионеры поставлены перед страшным выбором>>>Депутаты просят КС срочно рассмотреть законность повышения пенсионного возраста>>>

https://ru.sputnik.md/20211217/sitsilii-arestovany-sotrudniki-internata-dlya-lyudey-osobymi-potrebnostyami-47318311.html

https://ru.sputnik.md/20220212/makron-ustroil-kievu-attraktsion-nevidannoy-schedrosti-48833584.html

франция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

в мире, франция, колумнистика, дом престарелых