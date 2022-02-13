https://ru.sputnik.md/20220213/gde-v-kishineve-kupit-produkty-mestnykh-proizvoditeley-i-mertsishory-48866686.html

Где в Кишиневе купить продукты местных производителей и мэрцишоры

Где в Кишиневе купить продукты местных производителей и мэрцишоры

С минувшей пятницы в молдавской столице разрешена торговля мэрцишорами и сопутствующими сувенирами.

2022-02-13T07:30+0200

2022-02-13T07:30+0200

2022-02-13T07:30+0200

общество

кишинев

чеканы

ярмарка

мэрцишор

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В воскресенье в Кишиневе в секторе Чеканы, на пересечении бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру, работает ярмарка. На ней, как сообщил примар столицы Ион Чебан, можно приобрести продукцию от трех десятков молдавских производителей.Чебан также отметил, что такого рода ярмарки все чаще проходят в разных секторах столицы.Кроме того, мэр напомнил, что с 10 февраля по 10 марта в Кишиневе разрешена торговля мэрцишорами и сопутствующими сувенирами, но только на основании разрешений, выданных муниципалитетом.Надлежащее функционирование торговых площадей примэрия контролирует совместно с сотрудниками столичного Управления полиции.Мэр Кишинева рассказал, будет ли участвовать в выборах президента>>>Молдавско-российский деловой союз и мэрия договорились о сотрудничестве>>>На одной из улиц в центре Кишинева перекроют движение на месяц>>>

https://ru.sputnik.md/20220209/mer-kishinev-posol-russia-48741954.html

кишинев

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кишинев, чеканы, ярмарка, мэрцишор