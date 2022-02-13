https://ru.sputnik.md/20220213/im-po-barabanu-v-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48878081.html
"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
В соцсетях распространяется ролик, на котором врачи в салоне "скорой" критикуют полицию.
2022-02-13T12:25+0200
2022-02-13T12:25+0200
2022-02-13T12:40+0200
общество
в молдове
кишинев
скорая помощь
полиция
пдд
кортеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/04/33860067_1452:440:3072:1351_1920x0_80_0_0_2aa601b6ae6bbdf000baaed6a65b6137.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове обрастает скандальными подробностями резонансный эпизод, когда патрульные полицейские не пропустили карету скорой помощи, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии.В социальных сетях распространяется видео со звуком, на котором слышно, как недовольный мужской голос в салоне скорой произносит: "У нас пациент". "Им по барабану", – отвечает на это женский голос.В субботу, напомним, полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.
https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/04/33860067_1267:63:3072:1417_1920x0_80_0_0_fbcec36dd7bc7194665d85c3be3c1e68.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, кишинев, скорая помощь, полиция, пдд, кортеж
"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
12:25 13.02.2022 (обновлено: 12:40 13.02.2022) Подписаться на
В соцсетях распространяется ролик, в котором врачи в салоне скорой критикуют полицию.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове обрастает скандальными подробностями резонансный эпизод, когда патрульные полицейские не пропустили карету скорой помощи, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии.
В социальных сетях распространяется видео со звуком, на котором слышно, как недовольный мужской голос в салоне скорой произносит: "У нас пациент". "Им по барабану", – отвечает на это женский голос.
В субботу, напомним, полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.
"Согласно положениям правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", – так инцидент выглядит с точки зрения полиции.
В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.