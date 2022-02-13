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https://ru.sputnik.md/20220213/im-po-barabanu-v-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48878081.html
"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
В соцсетях распространяется ролик, на котором врачи в салоне "скорой" критикуют полицию.
2022-02-13T12:25+0200
2022-02-13T12:40+0200
общество
в молдове
кишинев
скорая помощь
полиция
пдд
кортеж
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове обрастает скандальными подробностями резонансный эпизод, когда патрульные полицейские не пропустили карету скорой помощи, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии.В социальных сетях распространяется видео со звуком, на котором слышно, как недовольный мужской голос в салоне скорой произносит: "У нас пациент". "Им по барабану", – отвечает на это женский голос.В субботу, напомним, полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.
https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html
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в молдове, кишинев, скорая помощь, полиция, пдд, кортеж

"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент

12:25 13.02.2022 (обновлено: 12:40 13.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В соцсетях распространяется ролик, в котором врачи в салоне скорой критикуют полицию.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове обрастает скандальными подробностями резонансный эпизод, когда патрульные полицейские не пропустили карету скорой помощи, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии.
В социальных сетях распространяется видео со звуком, на котором слышно, как недовольный мужской голос в салоне скорой произносит: "У нас пациент". "Им по барабану", – отвечает на это женский голос.
В субботу, напомним, полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.

"Согласно положениям правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", – так инцидент выглядит с точки зрения полиции.

В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.
centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
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