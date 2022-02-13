https://ru.sputnik.md/20220213/im-po-barabanu-v-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48878081.html

"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент

"Им по барабану": в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент

В соцсетях распространяется ролик, на котором врачи в салоне "скорой" критикуют полицию.

2022-02-13T12:25+0200

2022-02-13T12:25+0200

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общество

в молдове

кишинев

скорая помощь

полиция

пдд

кортеж

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове обрастает скандальными подробностями резонансный эпизод, когда патрульные полицейские не пропустили карету скорой помощи, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии.В социальных сетях распространяется видео со звуком, на котором слышно, как недовольный мужской голос в салоне скорой произносит: "У нас пациент". "Им по барабану", – отвечает на это женский голос.В субботу, напомним, полицейское ведомство Молдовы выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.

https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html

кишинев

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2022

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в молдове, кишинев, скорая помощь, полиция, пдд, кортеж