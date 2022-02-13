https://ru.sputnik.md/20220213/kak-rossiyskiy-korabl-otognal-podlodku-ssha-kommentariy-eksperta-48875286.html

Как российский корабль отогнал подлодку США: комментарий эксперта

Как российский корабль отогнал подлодку США: комментарий эксперта

Военный эксперт рассказал, как именно российский фрегат выпроводит из территориальных вод РФ американскую подводную лодку.

2022-02-13T16:32+0200

2022-02-13T16:32+0200

2022-02-13T16:32+0200

россия

в мире

подводная лодка

инцидент

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik.В инциденте с американской подлодкой у Курильских островов фрегат "Маршал Шапошников" сработал подобно караульному, об этом в беседе со "Звездой" рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин, передает РИА Новости.Потом российские моряки дали американской подводной лодке понять, что они точно знают ее местоположение.Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали требование на русском и английском языках всплыть, но экипаж субмарины его проигнорировал. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве впоследствии вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам">>>Для чего Россия размещает гиперзвуковые "Кинжалы" в Прибалтике>>>Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России>>>

https://ru.sputnik.md/20220212/vsplyt-nemedlenno-v-territorialnykh-vodakh-rf-obnaruzhili-podlodku-ssha-48864868.html

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в мире, подводная лодка, инцидент