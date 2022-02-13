https://ru.sputnik.md/20220213/kak-rossiyskiy-korabl-otognal-podlodku-ssha-kommentariy-eksperta-48875286.html
Как российский корабль отогнал подлодку США: комментарий эксперта
Как российский корабль отогнал подлодку США: комментарий эксперта
Военный эксперт рассказал, как именно российский фрегат выпроводит из территориальных вод РФ американскую подводную лодку.
2022-02-13T16:32+0200
2022-02-13T16:32+0200
2022-02-13T16:32+0200
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подводная лодка
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik.В инциденте с американской подлодкой у Курильских островов фрегат "Маршал Шапошников" сработал подобно караульному, об этом в беседе со "Звездой" рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин, передает РИА Новости.Потом российские моряки дали американской подводной лодке понять, что они точно знают ее местоположение.Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали требование на русском и английском языках всплыть, но экипаж субмарины его проигнорировал. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".Американскому военному атташе в Москве впоследствии вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.Закрытое Черное море: маневры ВМФ России – не угроза, а предупреждение "партнерам">>>Для чего Россия размещает гиперзвуковые "Кинжалы" в Прибалтике>>>Над Украиной – "зонтик безопасности" ВМФ России>>>
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в мире, подводная лодка, инцидент
Как российский корабль отогнал подлодку США: комментарий эксперта
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Военный эксперт рассказал, как именно российский фрегат выпроводит из территориальных вод РФ американскую подводную лодку.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik.
В инциденте с американской подлодкой у Курильских островов фрегат "Маршал Шапошников" сработал подобно караульному, об этом в беседе со "Звездой
" рассказал ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин, передает РИА Новости
.
"Это то же самое, как если вы стоите в карауле и видите нарушителя. Первый “выстрел в воздух” – это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении", — отметил эксперт.
Потом российские моряки дали американской подводной лодке понять, что они точно знают ее местоположение.
"Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают гранаты, показывающие подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг – это прямое поражение этого объекта", – добавил Литовкин.
Накануне Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Ее экипажу передали требование на русском и английском языках всплыть, но экипаж субмарины его проигнорировал. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства", и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".
Американскому военному атташе в Москве впоследствии вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.