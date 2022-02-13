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Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию
Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию
Озеро Абрау вышло из берегов после обильных дождей и таяния снега, сильно затопив курорт.
2022-02-13T20:00+0200
2022-02-13T20:00+0200
2022-02-13T20:46+0200
фото
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Выход из берегов озера Абрау спровоцировали сильные осадки и активное таяние снега. Трудности испытывают и водители: водой размыло или затопило многие трассы. Местные власти призывают потерпеть: откачивать воду просто некуда, поэтому остается ждать, когда она уйдет сама. Синоптики вселяют надежду, по их прогнозам, таких сильных осадков до конца февраля не будет. Озеро яда, гейзер и полная Луна: лучшие конкурсные фото>>>Снегопады в странах мира: как непогода повлияла на жизнь городов>>>Travel Photographer of the Year - история в каждом снимке>>>
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Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию 20:00 13.02.2022 (обновлено: 20:46 13.02.2022) Подписаться на
Смотрите в фотоленте Sputnik, как озеро Абрау вышло из берегов после обильных дождей и таяния снега, сильно затопив курорт.
Выход из берегов озера Абрау спровоцировали сильные осадки и активное таяние снега. Трудности испытывают и водители: водой размыло или затопило многие трассы.
Местные власти призывают потерпеть: откачивать воду просто некуда, поэтому остается ждать, когда она уйдет сама. Синоптики вселяют надежду, по их прогнозам, таких сильных осадков до конца февраля не будет.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.
Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушка несет сап-борд, чтобы поплавать на нем в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушка несет сап-борд, чтобы поплавать на нем в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Утки на скамейке в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Утки на скамейке в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Машина едет по подтопленной автодороге в Абрау-Дюрсо.
Машина едет по подтопленной автодороге в Абрау-Дюрсо.
Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.
Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк
Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо, разрушенная вследствие затопления.
Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо, разрушенная вследствие затопления.
Подтопленный "Арт-парк" в Абрау-Дюрсо.