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Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию
Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию
Озеро Абрау вышло из берегов после обильных дождей и таяния снега, сильно затопив курорт.
2022-02-13T20:00+0200
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Выход из берегов озера Абрау спровоцировали сильные осадки и активное таяние снега. Трудности испытывают и водители: водой размыло или затопило многие трассы. Местные власти призывают потерпеть: откачивать воду просто некуда, поэтому остается ждать, когда она уйдет сама. Синоптики вселяют надежду, по их прогнозам, таких сильных осадков до конца февраля не будет. Озеро яда, гейзер и полная Луна: лучшие конкурсные фото&gt;&gt;&gt;Снегопады в странах мира: как непогода повлияла на жизнь городов&gt;&gt;&gt;Travel Photographer of the Year - история в каждом снимке&gt;&gt;&gt;
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фото, фото

Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию

20:00 13.02.2022 (обновлено: 20:46 13.02.2022)
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как озеро Абрау вышло из берегов после обильных дождей и таяния снега, сильно затопив курорт.
Выход из берегов озера Абрау спровоцировали сильные осадки и активное таяние снега. Трудности испытывают и водители: водой размыло или затопило многие трассы.
Местные власти призывают потерпеть: откачивать воду просто некуда, поэтому остается ждать, когда она уйдет сама. Синоптики вселяют надежду, по их прогнозам, таких сильных осадков до конца февраля не будет.
© Sputnik / Vitaly Timkiv  / Перейти в фотобанк

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
1/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

Подтопленные &quot;Арт-парк&quot; и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
2/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv  / Перейти в фотобанк

Девушка несет сап-борд, чтобы поплавать на нем в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушка несет сап-борд, чтобы поплавать на нем в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
3/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Девушка несет сап-борд, чтобы поплавать на нем в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.

Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
4/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушка катается на сап-борде в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
5/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv  / Перейти в фотобанк

Утки на скамейке в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Утки на скамейке в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
6/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Утки на скамейке в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Машина едет по подтопленной автодороге в Абрау-Дюрсо.

Машина едет по подтопленной автодороге в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
7/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Машина едет по подтопленной автодороге в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv  / Перейти в фотобанк

Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.

Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
8/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Подтопленная автодорога в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
9/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
10/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушка катается на сап-борде в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
11/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Девушка катается на сап-борде в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном &quot;Арт-парке&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
12/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк

Девушки катаются на сап-бордах в подтопленном "Арт-парке" в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

Подтопленные &quot;Арт-парк&quot; и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
13/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Подтопленные "Арт-парк" и набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо, разрушенная вследствие затопления.

Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо, разрушенная вследствие затопления. - Sputnik Молдова
14/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Набережная озера Абрау в Абрау-Дюрсо, разрушенная вследствие затопления.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанк

Подтопленный "Арт-парк" в Абрау-Дюрсо.

Подтопленный &quot;Арт-парк&quot; в Абрау-Дюрсо. - Sputnik Молдова
15/15
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Подтопленный "Арт-парк" в Абрау-Дюрсо.

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