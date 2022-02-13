https://ru.sputnik.md/20220213/kak-zatoplennyy-abrau-dyurso-pochti-prevratilsya-v-venetsiyu-48841512.html

Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию

Как затопленный Абрау-Дюрсо почти превратился в Венецию

Озеро Абрау вышло из берегов после обильных дождей и таяния снега, сильно затопив курорт.

2022-02-13T20:00+0200

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Выход из берегов озера Абрау спровоцировали сильные осадки и активное таяние снега. Трудности испытывают и водители: водой размыло или затопило многие трассы. Местные власти призывают потерпеть: откачивать воду просто некуда, поэтому остается ждать, когда она уйдет сама. Синоптики вселяют надежду, по их прогнозам, таких сильных осадков до конца февраля не будет. Озеро яда, гейзер и полная Луна: лучшие конкурсные фото>>>Снегопады в странах мира: как непогода повлияла на жизнь городов>>>Travel Photographer of the Year - история в каждом снимке>>>

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