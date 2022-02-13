https://ru.sputnik.md/20220213/kamila-valieva-dast-pokazaniya-na-slushanii-cas-po-delu-o-doping-probe-48887513.html

Камила Валиева даст показания на слушании CAS по делу о допинг-пробе

Камила Валиева даст показания на слушании CAS по делу о допинг-пробе

Российская фигуристка даст показания по видеосвязи, на слушании по делу о ее допинг-пробе.

2022-02-13T19:05+0200

2022-02-13T19:05+0200

2022-02-13T20:15+0200

олимпиада в пекине-2022

в мире

россия

фигурное катание

допинг-скандал

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании по делу о ее положительной допинг-пробе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по видеосвязи, сообщает РИА Новости со ссылкой на AP , агентство цитирует генерального секретаря суда Матье Риба.В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба олимпийской чемпионки Пекина Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановит, может ли Валиева выступать в личном турнире Олимпиады в Пекине.Решение по делу о допуске Валиевой на Олимпийские игры будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. Между тем болельщики развернули целую кампанию в поддержку 15-летней одаренной спортсменки. Как пишет RT, со всех уголков России Камиле Валиевой шлют слова поддержки под хэштегом #камимыстобой.Валиева стала чемпионкой Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях. Короткую программу участницы личных женских соревнований на Олимпиаде откатают 15 февраля. Валиева по итогам жеребьевки получила 26-й стартовый номер.Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала>>>Спикер Совфеда РФ Матвиенко поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву>>>

https://ru.sputnik.md/20220212/glava-federatsii-figurnogo-kataniya-rf-o-dopingovom-dele-valievoy-48849662.html

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в мире, россия, фигурное катание, допинг-скандал