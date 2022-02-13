Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220213/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-i-evro-desheveyut-48880556.html
Курс валют на понедельник: доллар и евро дешевеют
Курс валют на понедельник: доллар и евро дешевеют
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-13T18:35+0200
2022-02-13T18:35+0200
в молдове
курс валют
доллар
евро
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c849777fe6d96ae35234dba24bdb6fbc.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 14 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 17,8312 лея.Евро упадет в цене также на десять банов и закрепится на уровне 20,3170 лея.Что касается остальных валют, то 14 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6363 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1085 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12eb373ef3504596149ef46159258909.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, курс валют, доллар, евро, рубль

Курс валют на понедельник: доллар и евро дешевеют

18:35 13.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 14 февраля. Доллар и евро ослабят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дешевле на два бана и будет стоить 17,8312 лея.
Евро упадет в цене также на десять банов и закрепится на уровне 20,3170 лея.
Что касается остальных валют, то 14 февраля немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2376 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6363 лея. Румынский лей станет немного дешевле и остановится на 4,1085 в пересчете на национальную валюту.
Ruble rusești - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Экономика
Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
19 ноября 2021, 16:29
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
Эксперт - о планах НБМ повысить ставку по кредитам: это только усугубит ситуацию>>>
Гаврилица: Молдова получит 100 миллионов евро от Румынии>>>
Минфин Молдовы объявил о снижении ставки рекредитования для предприятий>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала