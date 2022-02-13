https://ru.sputnik.md/20220213/milyy-milan-video-umneyshego-psa-byut-rekordy-prosmotrov-v-internete-48884627.html
Милый Милан: видео умнейшего пса бьют рекорды просмотров в интернете
Милый Милан: видео умнейшего пса бьют рекорды просмотров в интернете
Милан выполняет такие команды, которые на первый взгляд и командами назвать сложно - ну совсем как человек.
2022-02-13T20:30+0200
2022-02-13T20:30+0200
2022-02-13T20:50+0200
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собаки
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пес породы бордер-колли по кличке Милан завоевывает сердца интернет-пользователей своим недюжинным интеллектом.В TikTok Милану посвящен целый аккаунт: хозяйка собаки Анна регулярно выкладывает видео с участием умняшки.Собака может выполнять не только обычные и обязательные команды, но и понимает, что такое "повыше", "пониже", "подальше".Милан также охотно позирует для фото, задерживаясь в самых невероятных позах.Многие подписчики аккаунта признаются, что поражены тем, насколько Милан смышленый, и говорят, что пес уже "практически человек".Недавно Милан отметил свой третий день рождения.Разумеется, все способности пса нужно помножить на старание и грамотный подход хозяйки к его дрессировке. Однако Анна отмечает, что без явных талантов Милана результат не был бы таким внушительным.Четыре енота живут в одном доме>>>Восточный гороскоп: что ждет Собаку в год Тигра>>>Символ 2022 года: история тигров кишиневского зоопарка>>>
https://ru.sputnik.md/20211106/privychku-sobak-naklonyat-golovu-nabok-obyasnili-uchenye-46208012.html
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в мире, собаки
Милый Милан: видео умнейшего пса бьют рекорды просмотров в интернете
20:30 13.02.2022 (обновлено: 20:50 13.02.2022) Подписаться на
Милан выполняет такие команды, которые на первый взгляд и командами назвать сложно – ну совсем как человек.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пес породы бордер-колли по кличке Милан завоевывает сердца интернет-пользователей своим недюжинным интеллектом.
В TikTok
Милану посвящен целый аккаунт: хозяйка собаки Анна регулярно выкладывает видео с участием умняшки.
Собака может выполнять не только обычные и обязательные команды, но и понимает, что такое "повыше", "пониже", "подальше".
Милан также охотно позирует для фото, задерживаясь в самых невероятных позах.
Многие подписчики аккаунта признаются, что поражены тем, насколько Милан смышленый, и говорят, что пес уже "практически человек".
Недавно Милан отметил свой третий день рождения.
Разумеется, все способности пса нужно помножить на старание и грамотный подход хозяйки к его дрессировке. Однако Анна отмечает, что без явных талантов Милана результат не был бы таким внушительным.