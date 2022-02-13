https://ru.sputnik.md/20220213/mir-za-sutki-kuda-letit-asteroid-pochemu-zakryli-bosfor-i-kak-dela-s-covid-48870053.html

Мир за сутки: куда летит астероид, почему закрыли Босфор и как дела с COVID

Мир за сутки: куда летит астероид, почему закрыли Босфор и как дела с COVID

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-13T08:35+0200

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КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. К Земле приближается крупный астероид диаметром примерно 1,3 километра - то есть, в 4 раза больше, чем высота Эйфелевой башни.Об этом на своей официальной странице сообщил Роскосмос. Астероиду присвоен номер 138971 (2001 CB21), Роскосмос также опубликовал анимацию его пролета (внимание на ползущую точку в правой половине кадра)"Спасибо нашим друзьям из ИПМ имени М. В. Келдыша РАН, которые сделали эту анимацию с помощью 40-см телескопа в Мульте (Алтай)", - также говорится в сообщении Роскосмоса.Ученые продолжают наблюдение за космическим телом.Босфорский пролив закрыт для движения судовДвижение судов через Босфорский пролив приостановлено.Причина - поломка грузового судна, об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции, передает МИР24.Оудно под флагом Либерии направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. На помощь ему отправили три буксира и одну лодку.Босфор соединяет Черное и Мраморное моря, он считается самым узким межконтинентальным проливом в мире: длина – 30 километров, а ширина варьируется от 0,7 до 3,7 км. По обеим сторонам пролива находится Стамбул.Это не первое в текущем году закрытие Босфора. Мировая статистика заражений коронавирусомПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 410 миллионов.На утро 13 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 410 032 029. Из них 5 809 294 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (77 707 349). Следом идут Бразилия (27 434 286) и Индия (42 586 544) .В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (13 728 138), Мексика (5 257 605), Великобритания (18 392 137), Перу (3 424 894), Италия (12 053 330), Колумбия (6 007 991) и Индонезия (4 708 043).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 708 604 случая заражения, в Румынии – 2 550 348.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 482 842. В субботу профильное министерство сообщило о 2553 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 924, выздоровели 433 664 человека.Лидеры популярности на ОИ, рост цен на газ и новая смертельная инфекция>>>Извержение Этны, оговорки по Байдену и переговоры в Берлине>>>Рост цен на нефть, разговор Байден-Макрон и ситуация с COVID>>>

https://ru.sputnik.md/20210620/asteroid-priblizhaetsya-zemlea-35183100.html

https://ru.sputnik.md/20210925/bosfor-sukhogruzy-45042671.html

https://ru.sputnik.md/20220212/kogda-delat-buster-esli-chelovek-zabolel-koronavirusom-48847372.html

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