https://ru.sputnik.md/20220213/moldavskaya-biatlonistka-prishla-16-gonke-presledovaniya-na-igrakh-v-pekine-48876981.html

Молдавская биатлонистка пришла 16-й в гонке преследования на Играх в Пекине

Молдавская биатлонистка пришла 16-й в гонке преследования на Играх в Пекине

Биатлонистка Стремоус довольна своими результатами и отмечает хорошую организацию зимних Олимпийских игр в Китае.

2022-02-13T12:06+0200

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олимпиада в пекине-2022

молдова

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биатлон

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в воскресенье финишировала на 16-м месте в 10-километровой гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине. В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, ранее придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра."Это очень хороший результат для меня и для Республики Молдова. Конечно, хотелось бы еще лучшего результата. Тем не менее я горжусь тем, что у меня не было промахов на огневом рубеже, потому что это была непростая гонка, особенно с физической точки зрения", – заявила Алина Стремоус.Спортсменка отметила хорошие условия, которые устроители ОИ в Пекине создали для спортсменов.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220212/alina-stremous-o-svoikh-uspekhakh-v-pekine-ochen-khoroshiy-rezultat-dlya-moldovy-48854074.html

https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html

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молдова, олимпийские игры, биатлон