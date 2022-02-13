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Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220213/moldavskaya-biatlonistka-prishla-16-gonke-presledovaniya-na-igrakh-v-pekine-48876981.html
Молдавская биатлонистка пришла 16-й в гонке преследования на Играх в Пекине
Молдавская биатлонистка пришла 16-й в гонке преследования на Играх в Пекине
Биатлонистка Стремоус довольна своими результатами и отмечает хорошую организацию зимних Олимпийских игр в Китае.
2022-02-13T12:06+0200
2022-02-13T12:18+0200
олимпиада в пекине-2022
молдова
олимпийские игры
биатлон
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в воскресенье финишировала на 16-м месте в 10-километровой гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине. В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, ранее придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра."Это очень хороший результат для меня и для Республики Молдова. Конечно, хотелось бы еще лучшего результата. Тем не менее я горжусь тем, что у меня не было промахов на огневом рубеже, потому что это была непростая гонка, особенно с физической точки зрения", – заявила Алина Стремоус.Спортсменка отметила хорошие условия, которые устроители ОИ в Пекине создали для спортсменов.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20220212/alina-stremous-o-svoikh-uspekhakh-v-pekine-ochen-khoroshiy-rezultat-dlya-moldovy-48854074.html
https://ru.sputnik.md/20220202/programma-vystupleniy-moldova-olimpiada-pekin-48516489.html
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Дмитрий Терехов
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молдова, олимпийские игры, биатлон

Молдавская биатлонистка пришла 16-й в гонке преследования на Играх в Пекине

12:06 13.02.2022 (обновлено: 12:18 13.02.2022)
© REUTERS / HANNAH MCKAYАлина Стремоус
Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Биатлонистка Стремоус довольна своими результатами и отмечает хорошую организацию зимних Олимпийских игр в Китае.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в воскресенье финишировала на 16-м месте в 10-километровой гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, ранее придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthАлина Стремоус
Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
Алина Стремоус
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
"Это очень хороший результат для меня и для Республики Молдова. Конечно, хотелось бы еще лучшего результата. Тем не менее я горжусь тем, что у меня не было промахов на огневом рубеже, потому что это была непростая гонка, особенно с физической точки зрения", – заявила Алина Стремоус.
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHAАлина Стремоус
Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
Алина Стремоус
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
Спортсменка отметила хорошие условия, которые устроители ОИ в Пекине создали для спортсменов.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они выступают в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Биатлонистка Алина Стремоус - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
Олимпиада в Пекине-2022
Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине
Вчера, 13:25
Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.
Соревновательная программа молдавских олимпийцев в Пекине - Sputnik Молдова, 1920, 02.02.2022
Олимпиада в Пекине-2022
Программа выступления молдавских олимпийцев в Пекине
2 февраля, 16:04
Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине>>>
Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна>>>
Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>
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