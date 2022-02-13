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Молдавские борцы – на европейском пьедестале
Молдавские борцы – на европейском пьедестале
Три спортсмена молдавской сборной стали призерами открытого Кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь.
2022-02-13T19:22+0200
2022-02-13T20:22+0200
спорт
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бендеры
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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Три медали завоевали борцы молдавской сборной на открытом Кубке Европы по самбо на призы президента Республики Беларусь, первенство проходило 12-13 февраля в Минске.Лучший результат показал Дан Горбан. В финале весовой категории 88 килограммов молдаванин уступил белорусу Владимиру Жупикову и стал серебряным призером.Еще одну медаль для сборной Молдовы в первый день соревнований завоевала Сабина Артемчук. Воспитанница бендерской СДЮШОР борьбы им. Г. Н. Баданова боролась в весовой категории 59 килограммов и вошла в тройку сильнейших.В воскресенье копилку сборной пополнила еще одной бронзой Наталья Будяну. Спортсменка взошла на пьедестал в категории 65 килограммов.Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь проходил с 12 по 13 февраля в спорткомплексе "Чижовка-Арена". За два дня соревнований борцы разыграли 21 комплект наград.Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине&gt;&gt;&gt;"Шериф" продолжает укрепляться перед Лигой Европы&gt;&gt;&gt;Албот проиграл Звереву на Australian Open&gt;&gt;&gt;
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в мире, молдова, бендеры, чемпионат, борьба

Молдавские борцы – на европейском пьедестале

19:22 13.02.2022 (обновлено: 20:22 13.02.2022)
© Photo : Международная федерация самбоПобедители первого дня Открытого Кубка Европы по самбо 2022 в Беларуси, Сабина Артемчук - крайняя справа.
Победители первого дня Открытого Кубка Европы по самбо 2022 в Беларуси, Сабина Артемчук - крайняя справа. - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
© Photo : Международная федерация самбо
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Три спортсмена молдавской сборной стали призерами открытого Кубка Европы по самбо на призы президента Республики Беларусь.
ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Три медали завоевали борцы молдавской сборной на открытом Кубке Европы по самбо на призы президента Республики Беларусь, первенство проходило 12-13 февраля в Минске.
Лучший результат показал Дан Горбан. В финале весовой категории 88 килограммов молдаванин уступил белорусу Владимиру Жупикову и стал серебряным призером.
Еще одну медаль для сборной Молдовы в первый день соревнований завоевала Сабина Артемчук. Воспитанница бендерской СДЮШОР борьбы им. Г. Н. Баданова боролась в весовой категории 59 килограммов и вошла в тройку сильнейших.
В воскресенье копилку сборной пополнила еще одной бронзой Наталья Будяну. Спортсменка взошла на пьедестал в категории 65 килограммов.
Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь проходил с 12 по 13 февраля в спорткомплексе "Чижовка-Арена". За два дня соревнований борцы разыграли 21 комплект наград.
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