https://ru.sputnik.md/20220213/moldavskie-bortsy-na-evropeyskom-pedestale-48889079.html

Молдавские борцы – на европейском пьедестале

Молдавские борцы – на европейском пьедестале

Три спортсмена молдавской сборной стали призерами открытого Кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь.

2022-02-13T19:22+0200

2022-02-13T19:22+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Три медали завоевали борцы молдавской сборной на открытом Кубке Европы по самбо на призы президента Республики Беларусь, первенство проходило 12-13 февраля в Минске.Лучший результат показал Дан Горбан. В финале весовой категории 88 килограммов молдаванин уступил белорусу Владимиру Жупикову и стал серебряным призером.Еще одну медаль для сборной Молдовы в первый день соревнований завоевала Сабина Артемчук. Воспитанница бендерской СДЮШОР борьбы им. Г. Н. Баданова боролась в весовой категории 59 килограммов и вошла в тройку сильнейших.В воскресенье копилку сборной пополнила еще одной бронзой Наталья Будяну. Спортсменка взошла на пьедестал в категории 65 килограммов.Открытый Кубок Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь проходил с 12 по 13 февраля в спорткомплексе "Чижовка-Арена". За два дня соревнований борцы разыграли 21 комплект наград.Очень хороший результат для Молдовы: Алина Стремоус - о своих успехах в Пекине>>>"Шериф" продолжает укрепляться перед Лигой Европы>>>Албот проиграл Звереву на Australian Open>>>

https://ru.sputnik.md/20210804/anastasia-nichita-moldova-olimpiada-tokyo-43572247.html

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в мире, молдова, бендеры, чемпионат, борьба