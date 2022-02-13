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https://ru.sputnik.md/20220213/muzey-tsennykh-eksponatov-pod-nogami-kishinevtsev-48831332.html
Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев
Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев
В Кишиневе все меньше старинных канализационных люков, которые продолжают служить по своему прямому назначению уже больше 100 лет.
2022-02-13T11:20+0200
2022-02-13T12:06+0200
общество
в молдове
кишинев
музей
город
история
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КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Кишиневе десятки старых канализационных люков не находятся в музеях, а продолжают функционировать как часть системы городской канализации.Дореволюционные люки начала 20-го века, люки румынские, довоенные, люки со всего бывшего СССР – из Тбилиси, Крыма, Днепропетровска – вот только часть того антикварного разнообразия, о котором жители и гости столицы порой и не подозревают. Энтузиаст и создатель портала, посвященного истории Кишинева, Юрий Швец рассказал Sputnik Молдова, что старинные канализационные люки – это часть нашей истории, но будущее музейных экспонатов под открытым небом вызывает тревогу."Несомненно, они являются частью исторического и культурного наследия, это материальные предметы, некоторым из которых больше 100 лет, многие по-своему красивы. На многих люках сохранились надписи, из которых мы можем узнать о владельцах заводов, мастерских, об арендаторах, все то, что рассказывает об истории нашего города. Я заметил, что многие люки стали пропадать, я надеюсь, что их не воруют, а заменяют на новые, но я не уверен. Сохранить, наверное, можно лишь те, что в центре, а остальные собрать в музей", – говорит собеседник.Серьезное опасение судьба старинных канализационных люков вызывает и у главы Государственного агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ: по его словам, деятельность так называемого черного рынка антиквариата в последнее время активизировалась."Все городское имущество – и вот эти люки старинные, о которых вы говорите, должно быть срочно взято на учет Институтом культурного наследия Академии наук. Все должно быть сохранено. Люки уже начали воровать и продавать любители антиквариата на черном рынке. Нужно быть очень внимательными – в особенности с объектами, которые можно легко демонтировать. Я первый раз столкнулся с этим в случае со старинной лестницей завода Сербова в психиатрической больнице в Костюженах. Лестница исчезла ночью – а на черном рынке она стоит 25 тысяч евро! И лестницу вернули только после обращения в органы правопорядка. Лестницы и все эти старинные объекты уходят на черный рынок", – возмущается Ион Штефаница.Привычно слышать, что Кишинев лишен достопримечательностей и в силу этого непривлекателен для иностранных туристов. Однако культурное наследие всегда многогранно и состоит из множества объектов, которые связаны между собой нитью истории. И старинные канализационные люки, которые прохожие часто не замечают, несомненно, часть нашей истории. К сожалению, судя по участившимся случаям исчезновения люков, власти тоже не обращают на них внимания.Недавно в самом центре города на совсем небольшой площади я обнаружил дворик, где притаились четыре дореволюционных люка и три люка конца сороковых годов ХХ века. Но где этот дворик находится – сообщать не стану. Сами знаете почему.Кишинев на шпионском снимке 1966 года – каким город был и каким стал&gt;&gt;&gt;Военный Кишинев 1943-го - неизвестные фото&gt;&gt;&gt;Удивительное рядом: как в Приднестровье латиницу вводили&gt;&gt;&gt;
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в молдове, кишинев, музей, город, история

Музей ценных экспонатов – под ногами кишиневцев

11:20 13.02.2022 (обновлено: 12:06 13.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В молдавской столице остается все меньше старинных канализационных люков, которые продолжают служить по своему прямому назначению уже больше 100 лет.
КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В Кишиневе десятки старых канализационных люков не находятся в музеях, а продолжают функционировать как часть системы городской канализации.
Дореволюционные люки начала 20-го века, люки румынские, довоенные, люки со всего бывшего СССР – из Тбилиси, Крыма, Днепропетровска – вот только часть того антикварного разнообразия, о котором жители и гости столицы порой и не подозревают. Энтузиаст и создатель портала, посвященного истории Кишинева, Юрий Швец рассказал Sputnik Молдова, что старинные канализационные люки – это часть нашей истории, но будущее музейных экспонатов под открытым небом вызывает тревогу.
© Sputnik / Serghei Turcanuдореволюционный канализационный люк, Кишинев
дореволюционный канализационный люк, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
дореволюционный канализационный люк, Кишинев
© Sputnik / Serghei Turcanu
"Несомненно, они являются частью исторического и культурного наследия, это материальные предметы, некоторым из которых больше 100 лет, многие по-своему красивы. На многих люках сохранились надписи, из которых мы можем узнать о владельцах заводов, мастерских, об арендаторах, все то, что рассказывает об истории нашего города. Я заметил, что многие люки стали пропадать, я надеюсь, что их не воруют, а заменяют на новые, но я не уверен. Сохранить, наверное, можно лишь те, что в центре, а остальные собрать в музей", – говорит собеседник.
© Sputnik / Serghei Turcanuдореволюционный канализационный люк, Кишинев
дореволюционный канализационный люк, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
дореволюционный канализационный люк, Кишинев
© Sputnik / Serghei Turcanu
Серьезное опасение судьба старинных канализационных люков вызывает и у главы Государственного агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ: по его словам, деятельность так называемого черного рынка антиквариата в последнее время активизировалась.
© Sputnik / Serghei Turcanuканализационный люк конца 40-х годов ХХ века, Кишинев
канализационный люк конца 40-х годов ХХ века, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
канализационный люк конца 40-х годов ХХ века, Кишинев
© Sputnik / Serghei Turcanu
"Все городское имущество – и вот эти люки старинные, о которых вы говорите, должно быть срочно взято на учет Институтом культурного наследия Академии наук. Все должно быть сохранено. Люки уже начали воровать и продавать любители антиквариата на черном рынке. Нужно быть очень внимательными – в особенности с объектами, которые можно легко демонтировать. Я первый раз столкнулся с этим в случае со старинной лестницей завода Сербова в психиатрической больнице в Костюженах. Лестница исчезла ночью – а на черном рынке она стоит 25 тысяч евро! И лестницу вернули только после обращения в органы правопорядка. Лестницы и все эти старинные объекты уходят на черный рынок", – возмущается Ион Штефаница.
© Sputnik / Serghei Turcanuдореволюционный канализационный люк, Кишинев
дореволюционный канализационный люк, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 11.02.2022
дореволюционный канализационный люк, Кишинев
© Sputnik / Serghei Turcanu
Привычно слышать, что Кишинев лишен достопримечательностей и в силу этого непривлекателен для иностранных туристов. Однако культурное наследие всегда многогранно и состоит из множества объектов, которые связаны между собой нитью истории. И старинные канализационные люки, которые прохожие часто не замечают, несомненно, часть нашей истории. К сожалению, судя по участившимся случаям исчезновения люков, власти тоже не обращают на них внимания.
Недавно в самом центре города на совсем небольшой площади я обнаружил дворик, где притаились четыре дореволюционных люка и три люка конца сороковых годов ХХ века. Но где этот дворик находится – сообщать не стану. Сами знаете почему.
Видео: Кишинев исторический и исчезающий - путешествие по старому городу - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2021
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