https://ru.sputnik.md/20220213/nato-mozhet-sozdat-postoyannuyu-boevuyu-gruppu-v-rumynii-48882019.html

НАТО может создать постоянную боевую группу в Румынии

НАТО может создать постоянную боевую группу в Румынии

В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность размещения в Румынии нового контингента войск на постоянной основе.

2022-02-13T14:20+0200

2022-02-13T14:20+0200

2022-02-13T14:20+0200

политика

румыния

нато

контингент

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ заявил в субботу, что министры обороны стран-членов альянса проведут встречу, одной из тем для обсуждения станет размещение в Румынии постоянной боевой группы под французским командованием.Он отметил, что на восточном фланге НАТО уже размещены четыре такие группировки, в странах Балтии и Польше. Боевую группу в Польше возглавляют американцы, в Эстонии - англичане, в Латвии - канадцы, а в Литве - немцы. Таким образом, Румыния станет пятой страной с боевой группой НАТО на своей территории. Напомним, что в Румынии уже есть иностранные военнослужащие, присутствующие там на постоянной основе. Речь идет о 900 американских солдатах на базах "Михаил Когэлничану" и "Кымпия Турзий". Кроме того, на днях контингент американских военных (пока временно) пополнился еще 1000 человек в связи с напряженной ситуацией на Украине.Джеоанэ полагает, что новая боевая группа может прибыть на территорию Румынии уже через два-три месяца.Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черном море.Несколькими днями ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Соединенного Королевства намерены увеличить численность военного контингента в Польше.В тот же день очередная группа военных 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла на территорию Польши.

https://ru.sputnik.md/20220210/pochemu-novye-voyska-nato-v-rumynii--pryamaya-ugroza-dlya-moldovy-48784710.html

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румыния, нато, контингент, украина