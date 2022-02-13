https://ru.sputnik.md/20220213/nato-mozhet-sozdat-postoyannuyu-boevuyu-gruppu-v-rumynii-48882019.html
НАТО может создать постоянную боевую группу в Румынии
НАТО может создать постоянную боевую группу в Румынии
В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность размещения в Румынии нового контингента войск на постоянной основе.
2022-02-13T14:20+0200
2022-02-13T14:20+0200
2022-02-13T14:20+0200
политика
румыния
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контингент
украина
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ заявил в субботу, что министры обороны стран-членов альянса проведут встречу, одной из тем для обсуждения станет размещение в Румынии постоянной боевой группы под французским командованием.Он отметил, что на восточном фланге НАТО уже размещены четыре такие группировки, в странах Балтии и Польше. Боевую группу в Польше возглавляют американцы, в Эстонии - англичане, в Латвии - канадцы, а в Литве - немцы. Таким образом, Румыния станет пятой страной с боевой группой НАТО на своей территории. Напомним, что в Румынии уже есть иностранные военнослужащие, присутствующие там на постоянной основе. Речь идет о 900 американских солдатах на базах "Михаил Когэлничану" и "Кымпия Турзий". Кроме того, на днях контингент американских военных (пока временно) пополнился еще 1000 человек в связи с напряженной ситуацией на Украине.Джеоанэ полагает, что новая боевая группа может прибыть на территорию Румынии уже через два-три месяца.Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черном море.Несколькими днями ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Соединенного Королевства намерены увеличить численность военного контингента в Польше.В тот же день очередная группа военных 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла на территорию Польши.
https://ru.sputnik.md/20220210/pochemu-novye-voyska-nato-v-rumynii--pryamaya-ugroza-dlya-moldovy-48784710.html
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румыния, нато, контингент, украина
НАТО может создать постоянную боевую группу в Румынии
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В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность размещения в Румынии нового контингента войск на постоянной основе.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ заявил в субботу, что министры обороны стран-членов альянса проведут встречу, одной из тем для обсуждения станет размещение в Румынии постоянной боевой группы под французским командованием.
"На следующей неделе у нас будет очень важная встреча министров обороны НАТО. Я с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группы НАТО в Румынии, на этот раз на постоянной основе, с Францией во главе и Румынией в качестве принимающей страны. Мы ожидаем, что ряд других союзников также предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии", - заявил Джеоанэ.
Он отметил, что на восточном фланге НАТО уже размещены четыре такие группировки, в странах Балтии и Польше. Боевую группу в Польше возглавляют американцы, в Эстонии - англичане, в Латвии - канадцы, а в Литве - немцы.
Таким образом, Румыния станет пятой страной с боевой группой НАТО на своей территории.
Напомним, что в Румынии уже есть иностранные военнослужащие, присутствующие там на постоянной основе. Речь идет о 900 американских солдатах на базах "Михаил Когэлничану" и "Кымпия Турзий".
Кроме того, на днях контингент американских военных (пока временно) пополнился еще 1000 человек в связи с напряженной ситуацией на Украине.
Джеоанэ полагает, что новая боевая группа может прибыть на территорию Румынии уже через два-три месяца.
Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 февраля заявил, что альянс изучает возможность долгосрочного размещения боевых групп в Черном море.
"Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы рассмотрим возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", — сообщил он журналистам.
Несколькими днями ранее глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Соединенного Королевства намерены увеличить численность военного контингента в Польше.
В тот же день очередная группа военных 82-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США прибыла на территорию Польши.