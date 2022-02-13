https://ru.sputnik.md/20220213/pas-izbegaet-dialoga-s-rossiey-i-posledstviya-dlya-moldovy-48836678.html

Дайджест недели: "холодные" отношения Молдовы с РФ и последствия для народа

Дайджест недели: "холодные" отношения Молдовы с РФ и последствия для народа

Эксперты проанализировали отношения двух государств и пришли к выводам, которые мало обрадуют граждан Молдовы.

2022-02-13T10:05+0200

2022-02-13T10:05+0200

2022-02-13T10:05+0200

радио

pas

молдова

россия

отношения

развитие

отсутствие

диалог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35109675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a9be7779c19bc1a00983f51154f8251e.jpg

Крылов: чего не хватает молдавской власти Крылов: чего не хватает молдавской власти

Журавлев: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву Журавлев: почему Санду и Гаврилица не спешат с визитами в Москву

Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром" Киркэ: почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром"

Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти Волницкий: есть причины, по которым снижается рейтинг нынешней власти

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Сразу два важных дипломатических юбилея. У российских дипломатов – профессиональный праздник: на уходящей неделе, 10 февраля, исполнилось 20 лет со дня учреждения Дня дипломатического работника. В этом году также исполнится 30 лет установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией.Между тем, на уровне заявлений политиков от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) все чаще звучат заявления, мягко говоря, недружественные в адрес российской стороны, хотя Москва не раз давала понять Кишиневу, что настроена на прагматичный и более интенсивный двусторонний диалог в межгосударственных отношениях.Непонятная боязнь диалога Почему Кишинев не идет на диалог с Москвой, а премьер-министр Наталья Гаврилица и президент Майя Санду так и не совершили официальные визиты в Россию? Как в идеале должны развиваться отношения между Кишиневом и Москвой? Как наращивание сил НАТО в соседней Румынии может отразиться на нейтральной Молдове? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом, депутатом первого созыва молдавского парламента Валентином Крыловым.По его мнению, внешнеполитическая повестка дня формируется не в Кишиневе, а теми, кого в последнее время принято называть "партнерами по развитию", политическими спонсорами."Они такой вопрос, как взаимоотношения с РФ на дипломатическом уровне, в приоритетном порядке в повестку дня не вносят, и вообще вопрос взаимодействия с Россией является, к сожалению, одним из последних, вопреки национальным интересам Молдовы", – сказал Крылов.Как считает собеседник, та часть политического класса, которая сейчас представлена в высших органах руководства Молдовы, несколько иначе смотрит и на свои задачи и по-своему понимает национальные интересы.На "коротком поводке" у ЗападаБудучи с визитом в Кишиневе, заместитель председателя администрации президента России Дмитрий Козак подчеркивал, что официальная Москва открыта к диалогу с Молдовой и к развитию планомерного двухстороннего сотрудничества.После этого было бы логично представителям центральной власти совершить визиты в российскую столицу, чтобы определиться с картой двусторонних отношений, плана сотрудничества, по которому следовало бы развивать межгосударственные отношения.Однако этого не произошло. Почему ни президент Майя Санду, ни премьер-министр Наталья Гаврилица так и не посетили Москву с рабочими визитами? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев."Эти политики – прозападные. Они боятся развивать отношения с Россией, чтобы не разозлить своих внешних партнеров. Они делают ровно то, что необходимо этим западным партнерам", – сказал собеседник.По словам политолога, сегодня Запад старается сделать все возможное для того, чтобы помочь представителям партии "Действие и солидарность" (PAS) удержать власть в стране."У них самих существует понимание того, что есть только один путь развития Молдовы – на Запад. В их понимании контакты с Востоком отвлекают их от развития отношений с Западом", – добавил эксперт.Журавлев уверен: в своем стремлении развивать отношения с "коллективным Западом" нынешние праволиберальные политики в Молдове являются наиболее радикальными. Собеседник настаивает: нынешняя молдавская власть не приемлет как таковую модель многовекторной политики, поэтому и визиты в Москву являются для них исключением.А у нас в квартире - газ, а у вас?Председатель парламента Игорь Гросу считает, что у "Газпрома", основного поставщика природного газа в Республику Молдова, "особое отношение" к действующему правительству. Хотя представители "Газпрома" не раз заявляли о том, что никакого политического подтекста в продлении контракта не существует.Есть ли у власти системное видение решения проблем в стране, в том числе постоянно растущих цен на энергоносители и продукты питания?Эти и другие вопросы обсуждались в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком, профессором Александром Кузнецовым.По его словам, заявления представителей правящей партии указывают на то, что PAS демонстрирует Москве позицию нежелания разговаривать ни на какие темы – ни по поводу Приднестровья, ни по поводу поставок природного газа."Ни президент, ни председатель парламента, ни премьер не совершили хотя бы дружественный визит в Россию... Месседж такой: "Если хотите продавать газ – продавайте. Это не наш газ, а ваш". Да, действительно, продавец должен думать о рынке сбыта, но нужно посмотреть, нужен России этот рынок сбыта – Молдова – или нет? Кто все-таки заинтересован? А заинтересован все-таки покупатель, то есть Молдова", – отметил Кузнецов.Эксперт заявил, что в диалоге с Москвой определяющими должны быть не личные или партийные цели, а интересы граждан Молдовы.Кишиневу надо сменить тонПочему спикер выступил с критикой в адрес российского поставщика природного газа? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ."Следует отметить, что смена тона правительства Молдовы и российского поставщика газа произошла после прихода к власти новой мажоритарной партии. По моему мнению, эта партия сделала много антироссийских заявлений, абсолютно ненужных в процессе прихода к власти", – сказал собеседник.Эксперт подчеркнул, что политическое похолодание на межправительственном уровне чувствуется именно вследствие таких деклараций. Киркэ уверен, несмотря на политическую составляющую в этих переговорах по поставкам газа, не следует забывать о технической части, экономических деталях, которые бы обеспечили прагматичный подход в двусторонних отношениях.По мнению экономиста, правительство и председатель парламента должны выступать с более приземленными заявлениями в вопросах поставок российского газа в республику, поскольку только так можно будет найти хорошие технические решения для продления газового контракта.Удар по рейтингу - как результатДанные социологических исследований показывают, что рейтинг политической партии "Действие и солидарность" (PAS) начинает падать, а все это происходит на фоне роста тарифов на энергоносители, продукты, топливо.Между тем эксперты выделяют ряд ошибок, которые совершает нынешняя власть. Они не только способствуют снижению ее популярности, но и приводят к печальным последствиям в экономике и сокращению платежеспособности населения.Почему это происходит? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Игорь Волницкий."Есть очевидные тенденции снижения рейтинга партии власти, поскольку уровень жизни в республике за последние месяцы значительно упал. Это никак не может не отразиться на настроениях избирателей. Если бы опросили людей, проголосовавших за PAS в диаспоре, то падение популярности зафиксировали бы и там, поскольку мы видим, какие отзывы в соцсетях оставляют эти люди", - заявил собеседник.По словам эксперта, эти люди, живущие за рубежом, постоянно общаются со своими родственниками в Молдове, покрывая их затраты через денежные переводы, особенно это касается тех, у кого в республике остались престарелые родители - пенсионеры, которые выжить в одиночку практически не могут.Политический аналитик подчеркнул, что подобной участи по снижению рейтинга не может избежать ни одна партия, которая сменяет во власти другую. Волницкий добавил, что ни одна партия или альянс, которые приходили к власти в стране, не пошли по другому сценарию, однако в случае с PAS отличия есть."PAS более всех потеряла в рейтинге за такой короткий период. Это связано со всеми социально-экономическими процессами, которые есть в Молдове. Но уже очевидно, что партия власти просто оказалась не в состоянии управлять страной", - подытожил Волницкий.Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% ( минус 0,4 процентного пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то за PAS готовы были бы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.

молдова

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

pas, молдова, россия, отношения, развитие, отсутствие, диалог