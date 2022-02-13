https://ru.sputnik.md/20220213/pas-teryaet-populyarnost-i-vot-pochemu-48790504.html
Муравский: правительство PAS стремительно теряет популярность, и вот почему
Муравский: правительство PAS стремительно теряет популярность, и вот почему
Экс-вице премьер изучил работу правительства Натальи Гаврилицы и сделал ряд выводов не в пользу нынешнего кабмина.
2022-02-13T08:00+0200
2022-02-13T08:00+0200
2022-02-13T08:00+0200
радио
правительство молдовы
наталья гаврилица
pas
ошибки
рейтинг
падение
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Муравский: правительство PAS стремительно теряет популярность, и вот почему
Муравский: правительство PAS стремительно теряет популярность, и вот почему
Ропот и недовольство населения растущими ценами и тарифами все слышнее, а государственного вмешательства в процесс регулирования цен пока не видно, условия рынка их формируют, а граждане видят их лишь в очередных новостях. На этом фоне правительство республики не дает четкого ответа, в состоянии ли оно контролировать ценообразование в стране. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер, экономический аналитик Александр Муравский.По словам эксперта, особенно в молдавских реалиях, предвыборная кампания и обещания, данные избирателям, - это одно, а их выполнение - совершенно другое. Муравский назвал текущую ситуацию в стране "сложной", объяснив ее возникновение сразу несколькими кризисами, потрясшими Молдову.По мнению собеседника, газовый кризис также для нынешней власти стал неприятной заслугой и возник по вине нынешнего правительства. Ну а общеэкономический кризис, настаивает Муравский, стал объективной реальностью из-за последствий пандемии.Экс-вице-премьер настаивает: сегодня власть партии PAS допускает фатальную ошибку в том, что жестко критикует все предыдущие правительства, будучи не в состоянии предложить обществу четкую стратегию развития республики и реанимации экономики. Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% (–0,4 процентного пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то за PAS готовы были бы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
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правительство молдовы, наталья гаврилица, pas, ошибки, рейтинг, падение, аудио
Муравский: правительство PAS стремительно теряет популярность, и вот почему
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Экс-вице премьер проанализировал деятельность кабинета министров, руководимого Натальей Гаврилицей, и сделал ряд выводов не в пользу нынешнего правительства.
Ропот и недовольство населения растущими ценами и тарифами все слышнее, а государственного вмешательства в процесс регулирования цен пока не видно, условия рынка их формируют, а граждане видят их лишь в очередных новостях. На этом фоне правительство республики не дает четкого ответа, в состоянии ли оно контролировать ценообразование в стране. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявил экс-вице-премьер, экономический аналитик Александр Муравский.
"Я бы выделил три компонента падения этого рейтинга. Первое: очень редко можно увидеть не только в Молдове, но и в мире ситуацию, чтобы партия, которая пришла управлять страной, сразу же бы увеличивала рейтинг. Они начинают "проседать" в этом смысле", - сказал собеседник.
По словам эксперта, особенно в молдавских реалиях, предвыборная кампания и обещания, данные избирателям, - это одно, а их выполнение - совершенно другое. Муравский назвал текущую ситуацию в стране "сложной", объяснив ее возникновение сразу несколькими кризисами, потрясшими Молдову.
"Когда у нас было по 100 случаев заболевших коронавирусом в день людей, нынешний министр здравоохранения Алла Немеренко, еще будучи в оппозиции, устраивала каждый день истерику, что кабмин ничего не делает. Когда сейчас у нас регистрируют по 5 тысяч, правительство говорит, что справляется с ситуацией", - подчеркнул экс-вице-премьер.
По мнению собеседника, газовый кризис также для нынешней власти стал неприятной заслугой и возник по вине нынешнего правительства. Ну а общеэкономический кризис, настаивает Муравский, стал объективной реальностью из-за последствий пандемии.
"То, что рейтинг правительства и президента упал так сильно, это - прямой результат их поведения. Им не удалось найти правильный тон разговора с населением, они не смогли выработать свою стратегию так, чтобы привлекать, а не отталкивать своих потенциальных сторонников", - уточнил Муравский.
Экс-вице-премьер настаивает: сегодня власть партии PAS допускает фатальную ошибку в том, что жестко критикует все предыдущие правительства, будучи не в состоянии предложить обществу четкую стратегию развития республики и реанимации экономики.
Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Санду снизился за месяц до 16,6% (–0,4 процентного пункта). Популярность теряет и правящая партия PAS, которой принадлежит парламентское большинство. Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то за PAS готовы были бы проголосовать 22,7% респондентов (падение на 2 процентных пункта в сравнении с декабрем 2021 года).
Опрос проводился с 25 января по 5 февраля. В социологическом исследовании приняли участие 1134 человека из 13 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.