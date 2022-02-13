https://ru.sputnik.md/20220213/passazhiry-sevshego-v-kishineve-reysa-funshal-kiev-opravleny-na-ukrainu-avtobusami-48882536.html

Пассажиры севшего в Кишиневе рейса Фуншал-Киев отправлены на Украину автобусами

Пассажиры севшего в Кишиневе рейса Фуншал-Киев отправлены на Украину автобусами

Рейс, который не пропустили в воздушное пространство Украины по требованию владельца судна, внепланово сел в Кишиневе

2022-02-13T14:50+0200

2022-02-13T14:50+0200

2022-02-13T15:14+0200

общество

молдова

украина

международный аэропорт кишинева

самолет

португалия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2931/01/29310116_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_4927457d7f2d9fba17a6a4ab87549fdb.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пассажиры самолета украинской авиакомпании SkyUp, вынужденно приземлившегося в аэропорту Кишинева, выехали на Украину. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко."Благодаря слаженной работе консулов четыре автобуса с пассажирами рейса SkyUp, совершившего экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", – написал Николенко.Напомним, авиакомпания SkyUp ранее в воскресенье проинформировала, что 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил ей о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев. В итоге борт пришлось посадить в Кишиневе.Кроме того, стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

https://ru.sputnik.md/20220213/v-kishineve-vynuzhdenno-sel-bort-letevshiy-na-ukrainu-iz-portugalii-48875054.html

молдова

украина

португалия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

молдова, украина, международный аэропорт кишинева, самолет, португалия