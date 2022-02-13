https://ru.sputnik.md/20220213/pervye-rok-gruppy-sssr-48772113.html
Первые рок-группы СССР
Первые рок-группы СССР
Как в Советском Союзе родился рок, что играли рок-музыканты почти 60 лет назад, и как складывались отношения рокеров с властью тогда.
2022-02-13T13:35+0200
2022-02-13T13:35+0200
2022-02-13T14:08+0200
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рок
рок-музыка
русский рок
в молдове
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Первые рок-группы СССР
Первые рок-группы СССР
Рок-революция коснулась и Советского Союза, причем началась она вовсе не во времена перестройки, как многие думают, а лет на 20 раньше. То есть примерно в то же время, когда рок легко завоевал мир и свел с ума молодежь на планете. Но тут имеются, как говорится, нюансы. В СССР первые рок-группы 60-х годов ХХ века были, как правило, идейными и в некотором роде комсомольскими, развлекали они студентов и ПТУ-шников на танцах. Никакого протеста или критики власти они, упаси господь, не несли. Возможно, поэтому власть вначале не воспринимала рок-музыку как опасное для строя или умов явление, и в то время группы особо не "гнобили", в отличие от начала или середины 80-х. Бороться предпочитали с тунеядцами, первыми хиппи и стилягами. То есть в большей степени с внешним видом молодых людей. А рок существовал, пускай и системный, сервильный и где-то слащавый, но все же…В новом выпуске передачи "Фа-диез" слушаем первые рок-группы СССР: "Сокол", "Оловянных солдатиков", "Скифов", "Аракялнер", "Скоморохов" и, конечно же, "Норок".
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
фа-диез, рок, рок-музыка, русский рок, аудио, в молдове
Первые рок-группы СССР
13:35 13.02.2022 (обновлено: 14:08 13.02.2022) Подписаться на
Как в Советском Союзе родился рок, что играли рок-музыканты почти 60 лет назад и как складывались отношения рокеров с властью тогда.
Рок-революция коснулась и Советского Союза, причем началась она вовсе не во времена перестройки, как многие думают, а лет на 20 раньше. То есть примерно в то же время, когда рок легко завоевал мир и свел с ума молодежь на планете. Но тут имеются, как говорится, нюансы. В СССР первые рок-группы 60-х годов ХХ века были, как правило, идейными и в некотором роде комсомольскими, развлекали они студентов и ПТУ-шников на танцах. Никакого протеста или критики власти они, упаси господь, не несли. Возможно, поэтому власть вначале не воспринимала рок-музыку как опасное для строя или умов явление, и в то время группы особо не "гнобили", в отличие от начала или середины 80-х. Бороться предпочитали с тунеядцами, первыми хиппи и стилягами. То есть в большей степени с внешним видом молодых людей. А рок существовал, пускай и системный, сервильный и где-то слащавый, но все же…
В новом выпуске передачи "Фа-диез" слушаем первые рок-группы СССР: "Сокол", "Оловянных солдатиков", "Скифов", "Аракялнер", "Скоморохов" и, конечно же, "Норок".