https://ru.sputnik.md/20220213/peskov-rasskazal-evropeytsam-kak-mozhno-pokupat-gaz-deshevle-48871731.html

"Актуально? Более чем!": Песков рассказал европейцам, как можно покупать газ дешевле

"Актуально? Более чем!": Песков рассказал европейцам, как можно покупать газ дешевле

Дмитрий Песков рассказал, каким образом европейские потребители могли бы получать российский газ по 300, а по 1300 долларов.

2022-02-13T09:35+0200

2022-02-13T09:35+0200

2022-02-13T09:35+0200

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дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Газ по завышенным ценам европейские страны закупают из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Еврокомисия в своем зимнем экономическом прогнозе отметила, что в 2022 году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.Существенный рост газовых фьючерсов начался с прошлого лета: так, к концу августа их стоимость поднялась от 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря поднялась до исторического максимума в 2190 долларов. Затем последовал некоторый спад, однако цены остаются стабильно высокими.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Сможет ли в Молдове азербайджанский газ заменить российский>>>Германия обеспокоена низкой заполненностью газохранилищ страны>>>Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому">>>

https://ru.sputnik.md/20220207/cheban-gaz-fevrale-deshevle-100-dollarov-tarif-ne-snizyat-48680390.html

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в мире, россия, европа, газ, дмитрий песков