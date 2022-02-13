https://ru.sputnik.md/20220213/po-kakoy-prichine-doverie-k-vlasti-moldovy-mozhet-upast-esche-bolshe-48881589.html
По какой причине доверие к власти Молдовы может упасть еще больше
По какой причине доверие к власти Молдовы может упасть еще больше
Обсудили с политическим экспертом, что произойдет, если гагаузские депутаты договорятся о поставках российского газа в виде гуманитарной помощи, и как это отразится на рейтинге центральной власти Молдовы.
2022-02-13T17:02+0200
2022-02-13T17:02+0200
2022-02-13T17:02+0200
радио
молдова
гагаузия
доверие
власть
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Если инициативной группе Народного собрания Гагаузии (НСГ) удастся договориться о поставках российского природного газа в автономию в виде гуманитарной помощи, то центральные власти Молдовы попадут впросак. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политический эксперт Корнелиу Чуря."Инициатива несколько неясная, но, как я понял, руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что технически это возможно. Но тут возникает вопрос, как можно, обойдя Кишинев, получать гуманитарную помощь – газ, который все равно поступит по трубе, находящейся в ведении "Молдовагаза", – сказал Чуря.По его словам, в принципе, такой подход понятен для Гагаузии – "региона, который претендует на хорошие связи с Россией".Как считает эксперт, если депутаты Народного собрания Гагаузии доведут эту инициативу до ума, то это станет большой проблемой для нынешней власти."Наша власть попадет впросак, потому что она покажет, что не работает на всю страну. И, конечно, доверие к этой власти будет падать еще больше. Поэтому эти действия гагаузских депутатов нужно воспринимать не только как желание получить более дешевый газ, но и как включение в политическую борьбу для того, чтобы ослабить правый фланг – прозападный фланг", – заключил Чуря.Муравский: Молдову ждут новые ценовые шоки и пиковые встряски>>>Депутат из Гагаузии: "Газпром" поможет нам выйти из трудного положения>>>Старыш: мы предупреждали, что нельзя отдавать власть в стране дилетантам>>>
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
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молдова, гагаузия, доверие, власть, видео
По какой причине доверие к власти Молдовы может упасть еще больше
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Обсудили с политическим экспертом, что произойдет, если гагаузские депутаты договорятся о поставках российского газа в виде гуманитарной помощи и как это отразится на рейтинге центральной власти Молдовы.
Если инициативной группе Народного собрания Гагаузии (НСГ) удастся договориться о поставках российского природного газа в автономию в виде гуманитарной помощи, то центральные власти Молдовы попадут впросак. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политический эксперт Корнелиу Чуря.
"Инициатива несколько неясная, но, как я понял, руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан сказал, что технически это возможно. Но тут возникает вопрос, как можно, обойдя Кишинев, получать гуманитарную помощь – газ, который все равно поступит по трубе, находящейся в ведении "Молдовагаза", – сказал Чуря.
По его словам, в принципе, такой подход понятен для Гагаузии – "региона, который претендует на хорошие связи с Россией".
Как считает эксперт, если депутаты Народного собрания Гагаузии доведут эту инициативу до ума, то это станет большой проблемой для нынешней власти.
"Наша власть попадет впросак, потому что она покажет, что не работает на всю страну. И, конечно, доверие к этой власти будет падать еще больше. Поэтому эти действия гагаузских депутатов нужно воспринимать не только как желание получить более дешевый газ, но и как включение в политическую борьбу для того, чтобы ослабить правый фланг – прозападный фланг", – заключил Чуря.