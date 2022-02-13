https://ru.sputnik.md/20220213/pogodnye-rekordy-moldovy-13-fevralya-48866286.html
Погодные рекорды Молдовы 13 февраля
Погодные рекорды Молдовы 13 февраля
Какой была температура в Молдове 13 февраля в разные годы
2022-02-13T00:01+0200
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2022-02-13T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Самое теплое 13 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано около 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,3 градусов по Цельсию.А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 13 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Самое теплое 13 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано около 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,3 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,3 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.