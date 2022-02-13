https://ru.sputnik.md/20220213/pogodnye-rekordy-moldovy-13-fevralya-48866286.html

Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

Какой была температура в Молдове 13 февраля в разные годы

2022-02-13T00:01+0200

2022-02-13T00:01+0200

2022-02-13T00:01+0200

в молдове

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34126384_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cb439dedf111504a9ce84c16ae355c0.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Самое теплое 13 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано около 50 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1977 году воздух прогрелся до +15,3 градусов по Цельсию.А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –22,3 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 37,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, погода, рекорды