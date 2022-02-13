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Самый точный прогноз погоды: весна близко
Самый точный прогноз погоды: весна близко
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции -13 февраля Gismeteo
2022-02-13T07:00+0200
2022-02-13T07:00+0200
2022-02-13T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до -7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 февраля: ночью – от -3 до -5, днем – от +5 до +7.В последующие дни станет еще теплее: 15 февраля ожидается до +11, 16 февраля - до +12. Осадков не прогнозируют.Праздники и народные приметыПравославная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского, который с юных лет поступил в Киево-Печерскую лавру и вскоре решил стать затворником. Игумен уговаривал его повременить с затворничеством, говоря о преждевременности подвига, но Никита настоял на своем. В затворе он подвергся искушению: перестал молиться Господу и предался чтению Ветхого Завета. Он настолько изучил эти книги, что никто не мог с ним сравниться в их знании. А вот о книгах Нового Завета он не желал даже слышать, избегая одного их упоминания.
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: весна близко
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть юго-восточный слабый до умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +4 до +9 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до -7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 февраля: ночью – от -3 до -5, днем – от +5 до +7.
В последующие дни станет еще теплее: 15 февраля ожидается до +11, 16 февраля - до +12. Осадков не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского, который с юных лет поступил в Киево-Печерскую лавру и вскоре решил стать затворником. Игумен уговаривал его повременить с затворничеством, говоря о преждевременности подвига, но Никита настоял на своем. В затворе он подвергся искушению: перестал молиться Господу и предался чтению Ветхого Завета. Он настолько изучил эти книги, что никто не мог с ним сравниться в их знании. А вот о книгах Нового Завета он не желал даже слышать, избегая одного их упоминания.
Если солнце в кругах, то будет хороший урожай.
Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются – к потеплению.
Белый огонь в печи – к оттепели, красный – к морозу.
Слабая тяга в печи – на сырую погоду, сильная на мороз.
Если птицы на морозе в снегу роются или поют возле дома, будет сырая погода.
Днем иней виден – ночью снега не будет.