https://ru.sputnik.md/20220213/shtaynmayer-prezident-frg-na-vtoroy-srok--48888497.html

Штайнмайер – снова президент ФРГ

Штайнмайер – снова президент ФРГ

Политик был переизбран президентом Германии на второй срок.

2022-02-13T19:45+0200

2022-02-13T19:45+0200

2022-02-13T20:28+0200

политика

в мире

германия

франк-вальтер штайнмайер

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер был в воскресенье переизбран Федеральным собранием Германии президентом страны на второй пятилетний срок, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера бундестага Бербель Бас, которая председательствовала на Федеральном собрании.Как отмечает агентство, переизбрание Штайнмайера было ожидаемым: кандидатуру политика поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Малые партии, такие как Левые, "Альтернатива для Германии", Свободные избиратели выдвинули своих кандидатов, но их шансы на избрание не рассматривались всерьез.Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, тогда он сменил Йоахима Гаука. Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн – Вестфалия, в Социал-демократической партии Германии состоит с 1975 года. Работал в 1990 годы с экс-канцлером Герхардом Шредером сначала в его бюро как премьер-министра Нижней Саксонии, затем в федеральных структурах во время его канцлерства.В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером. В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из свидетелей подписания соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Имя Штайнмайера также связано с урегулированием конфликта на востоке Украины – по его инициативе был разработан механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, он получил название "формула Штайнмайера".Федеральное собрание Германии – специальный конституционный орган ФРГ, который созывается для избрания президента. Он состоит из депутатов бундестага и представителей регионов Германии, которых назначают региональные парламенты. В этот раз Федеральное собрание состояло из 1472 человек, среди назначенных представителей регионов были такие известные лица, как бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, популярный эксперт-вирусолог Кристиан Дростен, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик, астронавт Александр Герст.Германия обеспокоена низкой заполненностью газохранилищ страны>>>Вице-канцлер ФРГ: геополитика всегда будет влиять на запуск "Северного потока - 2">>>Берлинале во время ковида: в столице Германии стартовал кинофестиваль>>>

https://ru.sputnik.md/20211105/merkel-otnosheniya-germania-rossia-46203274.html

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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер