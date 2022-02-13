https://ru.sputnik.md/20220213/smi-soobschayut-chto-zapad-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-48872710.html

СМИ сообщают, что Запад закрывает воздушное пространство Украины

СМИ сообщают, что Запад закрывает воздушное пространство Украины

Украинская пресса пишет: западные компании объявили, что страховое покрытие для воздушных судов перестанет действовать уже с понедельника.

2022-02-13T10:38+0200

2022-02-13T10:38+0200

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Фактически закрытым окажется с 14 февраля воздушное пространство Украины из-за действий западных страховых компаний, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".Один из источников в беседе с корреспондентами издания сообщил, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение, которое гласит, что страховое покрытие для всех воздушных судов на Украине перестанет действовать через 48 часов. То есть уже с понедельника.Получение такого уведомления подтвердили владельцы частных самолетов. Таким образом, все воздушные суда в течение 48 часов должны будут покинуть Украину.Другой собеседник украинского портала проинформировал, что первые проблемы начались еще в конце прошлого года. Тогда европейская компания, предоставившая украинскому перевозчику самолеты в лизинг, потребовала вывести два борта с территории страны.По словам источника, ходили слухи, что у одного из перевозчиков финансовые трудности, поэтому есть риск неуплаты. Учитывая это, страховщики рекомендовали владельцу самолетов вывести их в Европу. Он добавил, что многочисленные публикации о предстоящем "российском нападении" ускорили решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной.В воскресенье утром авиарейсы над Украиной выполнялись в штатном режиме. Судя по данным онлайн-табло украинских международных аэропортов, массовых отмен полетов нет.При этом в аэропорту "Одесса" на 13 и 14 февраля отменены два рейса из Варшавы и один в Варшаву, а в аэропорту "Борисполь" отменены четыре рейса в Амстердам."На данный момент авиакомпании не отменяют свои рейсы. Если они будут отменять свои рейсы, они обязательно будут информировать об этом своих пассажиров", – сообщили РИА Новости в справочной аэропорта "Борисполь".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, только за вчерашний день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором датой "нападения" называется 15 февраля, а газета Politico написала со ссылкой на президента США Джо Байдена, что это состоится 16 февраля.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" – нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации – действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине>>>Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>Спасет ли Россия Украину>>>

https://ru.sputnik.md/20220213/chto-putin-skazal-baydenu-48870870.html

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