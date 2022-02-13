https://ru.sputnik.md/20220213/v-kishineve-vynuzhdenno-sel-bort-letevshiy-na-ukrainu-iz-portugalii-48875054.html
В Кишиневе вынужденно сел борт, летевший на Украину из Португалии
В Кишиневе вынужденно сел борт, летевший на Украину из Португалии
Самолет авиакомпании SkyUp не пропустили в воздушное пространство Украины по требованию владельца судна.
2022-02-13T10:56+0200
2022-02-13T10:56+0200
2022-02-13T12:03+0200
общество
молдова
украина
португалия
международный аэропорт кишинева
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пассажирский лайнер украинской авиакомпании SkyUp совершил в воскресенье незапланированную посадку в Международном аэропорту Кишинева.Первым об этом сообщил телеграм-канал "Украина Online", отметивший, что 200 пассажиров рейса несколько часов находятся в здании кишиневского аэропорта и ждут, когда их повезут на Украину автобусами.Затем последовал комментарий от авиакомпании.Авиакомпания также сообщила, что 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил ей о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.Стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с 14 февраля.Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину>>>Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ>>>МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>
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молдова, украина, португалия, международный аэропорт кишинева
В Кишиневе вынужденно сел борт, летевший на Украину из Португалии
10:56 13.02.2022 (обновлено: 12:03 13.02.2022) Подписаться на
Самолет авиакомпании SkyUp не пропустили в воздушное пространство Украины по требованию владельца судна.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пассажирский лайнер украинской авиакомпании SkyUp совершил в воскресенье незапланированную посадку в Международном аэропорту Кишинева.
Первым об этом сообщил телеграм-канал "Украина Online", отметивший, что 200 пассажиров рейса несколько часов находятся в здании кишиневского аэропорта и ждут, когда их повезут на Украину автобусами.
Затем последовал комментарий
от авиакомпании.
"Согласно требованиям владельца воздушного судна, самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). SkyUp совместно с посольством Украины в Молдове обеспечивает возвращение пассажиров на Украину", – заявили в SkyUp.
Авиакомпания также сообщила, что 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил ей о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.
Стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с 14 февраля.
"Скорее всего, с завтрашнего дня воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", – написал Гончаренко в своем Telegram.