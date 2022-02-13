https://ru.sputnik.md/20220213/v-kishineve-vynuzhdenno-sel-bort-letevshiy-na-ukrainu-iz-portugalii-48875054.html

В Кишиневе вынужденно сел борт, летевший на Украину из Португалии

В Кишиневе вынужденно сел борт, летевший на Украину из Португалии

Самолет авиакомпании SkyUp не пропустили в воздушное пространство Украины по требованию владельца судна.

2022-02-13T10:56+0200

2022-02-13T10:56+0200

2022-02-13T12:03+0200

общество

молдова

украина

португалия

международный аэропорт кишинева

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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Пассажирский лайнер украинской авиакомпании SkyUp совершил в воскресенье незапланированную посадку в Международном аэропорту Кишинева.Первым об этом сообщил телеграм-канал "Украина Online", отметивший, что 200 пассажиров рейса несколько часов находятся в здании кишиневского аэропорта и ждут, когда их повезут на Украину автобусами.Затем последовал комментарий от авиакомпании.Авиакомпания также сообщила, что 12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил ей о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.Стало известно, что пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить в понедельник о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с 14 февраля.Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину>>>Посольство Молдовы в Киеве следит за развитием событий на Украине - МИДЕИ>>>МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>

https://ru.sputnik.md/20220213/smi-soobschayut-chto-zapad-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-ukrainy-48872710.html

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молдова, украина, португалия, международный аэропорт кишинева