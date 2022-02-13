https://ru.sputnik.md/20220213/v-mid-rf-prizvali-rukovodstvo-obse-presech-popytki-manipulyatsii-missiey-48883464.html

В МИД РФ призвали руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией

В МИД РФ призвали руководство ОБСЕ пресечь попытки манипуляции миссией

Российский МИД выступил с реакцией в связи с планами передислокации части сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

2022-02-13T15:32+0200

2022-02-13T15:32+0200

2022-02-13T15:32+0200

политика

в мире

россия

обсе

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/18/32627212_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_2335e67388a1599b04a1778efca70d12.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Решения миссии ОБСЕ на Украине передислоцировать своих сотрудников вызывают серьезную озабоченность у МИД России, отмечается в заявлении, распространенном в воскресенье внешнеполитическим ведомством России. Как отмечается в документе, действующее председательство ОБСЕ и генеральный секретарь этой организации проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". МИД России подчеркивает, что "в условиях искусственно нагнетаемой напряженности" мониторинговая деятельность миссии ОБСЕ в полном соответствии с ее мандатом "востребована как никогда".В последние месяцы ситуация в Донбассе остается напряженной. В Москве не раз обращали внимание на то, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники – противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Что Путин сказал Байдену>>>Блинкен позвонил Лаврову: о чем они говорили>>>МИД России: Запад, видимо, знает о "неких" готовящихся акциях на Украине>>>

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-rasskazal-pochemu-nuzhno-zastavit-kiev-vypolnyat-minskie-dogovorennosti-48398825.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире, россия, обсе, мид рф