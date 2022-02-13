https://ru.sputnik.md/20220213/zdob-si-zdub-i-bratya-advakhovy-sredi-favoritov-evrovideniya-2022-48873893.html

Zdob și Zdub и братья Адваховы – среди фаворитов "Евровидения-2022"

Zdob și Zdub и братья Адваховы – среди фаворитов "Евровидения-2022"

Опрос, проведенный среди поклонников Евровидения, предрекает "Здубам" вхождение в первую десятку в финале.

2022-02-13T12:50+0200

2022-02-13T12:50+0200

2022-02-13T14:06+0200

культура

евровидение

молдова

здоб ши здуб

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/83/17/831725_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99f34a7cfaad89b3606073f3e00e3be8.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Группа Zdob și Zdub и ансамбль братьев Адваховых, которые с песней Trenulețul представят Молдову на конкурсе "Евровидение-2022", занимают восьмое место в предпочтениях зрителей, выявленных с помощью приложения My Eurovision Scoreboard.Поклонники оценивали через приложение уже официально представленные композиции, которые будут исполнены на конкурсе. Поскольку их список еще не полон, прогнозы еще могут измениться.Напомним, в этом году к конкурсу допущены 29 композиций и 28 исполнителей (один из артистов исполнит две песни). "Евровидение-2022" пройдет с 10 по 14 мая 2022 года в Турине, Италия. Представители Молдовы выступят 10 мая в первом полуфинале. Их соперниками станут исполнители из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Украины, Австрии, Хорватии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии, России, Португалии и Армении.Стало известно, кто представит Молдову на конкурсе "Евровидение-2022">>>Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной>>>Наталья Гордиенко: Молдова уже вошла в историю Евровидения>>>

https://ru.sputnik.md/20210524/pobeditel-eurovision-sdal-test-na-narkotiki-34869830.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

евровидение, молдова, здоб ши здуб, в молдове