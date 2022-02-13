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Zdob și Zdub и братья Адваховы – среди фаворитов "Евровидения-2022"
Zdob și Zdub и братья Адваховы – среди фаворитов "Евровидения-2022"
Опрос, проведенный среди поклонников Евровидения, предрекает "Здубам" вхождение в первую десятку в финале.
2022-02-13T12:50+0200
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культура
евровидение
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здоб ши здуб
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КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Группа Zdob și Zdub и ансамбль братьев Адваховых, которые с песней Trenulețul представят Молдову на конкурсе "Евровидение-2022", занимают восьмое место в предпочтениях зрителей, выявленных с помощью приложения My Eurovision Scoreboard.Поклонники оценивали через приложение уже официально представленные композиции, которые будут исполнены на конкурсе. Поскольку их список еще не полон, прогнозы еще могут измениться.Напомним, в этом году к конкурсу допущены 29 композиций и 28 исполнителей (один из артистов исполнит две песни). "Евровидение-2022" пройдет с 10 по 14 мая 2022 года в Турине, Италия. Представители Молдовы выступят 10 мая в первом полуфинале. Их соперниками станут исполнители из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Украины, Австрии, Хорватии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии, России, Португалии и Армении.Стало известно, кто представит Молдову на конкурсе "Евровидение-2022"&gt;&gt;&gt;Молдова выступит в полуфинале "Евровидения" вместе с Россией и Украиной&gt;&gt;&gt;Наталья Гордиенко: Молдова уже вошла в историю Евровидения&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20210524/pobeditel-eurovision-sdal-test-na-narkotiki-34869830.html
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Родика Герчиу
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евровидение, молдова, здоб ши здуб, в молдове

Zdob și Zdub и братья Адваховы – среди фаворитов "Евровидения-2022"

12:50 13.02.2022 (обновлено: 14:06 13.02.2022)
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Опрос, проведенный среди поклонников "Евровидения", предрекает "Здубам" вхождение в первую десятку в финале.
КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Группа Zdob și Zdub и ансамбль братьев Адваховых, которые с песней Trenulețul представят Молдову на конкурсе "Евровидение-2022", занимают восьмое место в предпочтениях зрителей, выявленных с помощью приложения My Eurovision Scoreboard.
Поклонники оценивали через приложение уже официально представленные композиции, которые будут исполнены на конкурсе. Поскольку их список еще не полон, прогнозы еще могут измениться.

My Eurovision Scoreboard – первое приложение, специально созданное для выявления предпочтений зрителей до начала конкурса. Приложение создано румынским IT-разработчиком.

Напомним, в этом году к конкурсу допущены 29 композиций и 28 исполнителей (один из артистов исполнит две песни). "Евровидение-2022" пройдет с 10 по 14 мая 2022 года в Турине, Италия.
Представители Молдовы выступят 10 мая в первом полуфинале. Их соперниками станут исполнители из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Украины, Австрии, Хорватии, Дании, Греции, Исландии, Норвегии, России, Португалии и Армении.
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