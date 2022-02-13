https://ru.sputnik.md/20220213/zhiteli-komrata-na-mitinge-potrebovali-ot-vlastey-peregovorov-s-rossiey-po-gazu--48885711.html

Жители Комрата на митинге потребовали от властей переговоров с Россией по газу

Жители Комрата на митинге потребовали от властей переговоров с Россией по газу

Люди доведены до отчаяния и требуют от властей Молдовы срочно решить вопрос о снижении цены на газ.

2022-02-13T17:32+0200

2022-02-13T17:32+0200

2022-02-13T17:32+0200

общество

в молдове

гагаузия

социальные протесты

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КОМРАТ, 13 фев - Sputnik, Максим Топал. Благосостояние жителей Молдовы падает с каждым днем. Платить по счетам многие уже не могут, власти должны в срочном порядке выделить гражданам дополнительные компенсации - такие требования звучали на митинге, который состоялся в воскресенье в Комрате. Помимо этого, в резолюции митинга есть и требование к властям Молдовы о начале переговоров с руководством Российской Федерации по вопросу снижения цены на газ.Участники митинга говорили, что из-за резкого роста цен на газ, свет и продукты целые семьи вынуждены серьезно урезать статьи расходов и отказывать себе в самом необходимом, чтобы только оплатить счета.Собравшиеся в центре Комрата люди держали в руках плакаты: "Верните на газ человеческие цены", "оPASная власть", "STOP геноциду жителей Гагаузии". Примар Комрата Сергей Анастасов заявил, что рост цен на коммунальные услуги сразу на 400% нельзя назвать нормальным. По его мнению, людям нужно реализовывать свое демократическое право на протест.Житель Комрата Федор Кысса считает, что "проблема в нас" – всех тех, кто позволяет республиканским властям принимать "абсурдные решения".Муниципальный советник Сергей Кюлафлы подчеркивает, что люди должны активно публиковать данные с полученных квитанций и рассказывать о своем бедственном положении.Компенсации, которую выплачивает правительство за потребленные первые 150 кубометров газа, крайне недостаточно, уверен председатель Комратского района Иван Топал. По его словам, безудержный рост цен на все, что только можно, означает, что жителей Молдовы берут измором.Участники митинга в Комрате приняли резолюцию, в которой потребовали от властей Молдовы начать переговоры с руководством Российской Федерации по жизненно важному вопросу снижения цены на природный газ.В резолюции участники акции также "единогласно осудили повышение цен на продукты питания, гигантский рост цен на газ и коммунальные услуги, автомобильное топливо". Жители Гагаузии потребовали от властей страны выделить всем гражданам, чей доход не превышает среднюю зарплату, компенсацию "в размере 90% от разницы повышения цен на услуги, а также товары первой необходимости".Депутаты НСГ попросят у России газ в виде гуманитарной помощи>>>Песков рассказал европейцам, как можно покупать газ дешевле>>>Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому">>>

https://ru.sputnik.md/20220207/cheban-gaz-fevrale-deshevle-100-dollarov-tarif-ne-snizyat-48680390.html

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в молдове, гагаузия, социальные протесты