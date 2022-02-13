Жители Комрата на митинге потребовали от властей переговоров с Россией по газу
© Sputnik / Maxim TopalПримар Комрата Сергей Анастасов поддержал митинг протеста
© Sputnik / Maxim Topal
Времена в Молдове наступили совсем не "хорошие": люди доведены до отчаяния и требуют от властей срочно решить вопрос о снижении цены на газ.
КОМРАТ, 13 фев - Sputnik, Максим Топал. Благосостояние жителей Молдовы падает с каждым днем. Платить по счетам многие уже не могут, власти должны в срочном порядке выделить гражданам дополнительные компенсации - такие требования звучали на митинге, который состоялся в воскресенье в Комрате. Помимо этого, в резолюции митинга есть и требование к властям Молдовы о начале переговоров с руководством Российской Федерации по вопросу снижения цены на газ.
© Sputnik / Maxim TopalПротест в Комрате
Протест в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Участники митинга говорили, что из-за резкого роста цен на газ, свет и продукты целые семьи вынуждены серьезно урезать статьи расходов и отказывать себе в самом необходимом, чтобы только оплатить счета.
"Мне обидно, когда меня жена спрашивает, как будем оплачивать дальше счета за газ, а мне ответить нечего. У внука был день рождения, а я не смог ему даже 50 леев подарить, потому что нужно платить за газ", - признается житель Комрата Иван Тринька.
Собравшиеся в центре Комрата люди держали в руках плакаты: "Верните на газ человеческие цены", "оPASная власть", "STOP геноциду жителей Гагаузии".
© Sputnik / Maxim TopalПредседатель Комратского района уверен, что жителей страны берут на измор
Председатель Комратского района уверен, что жителей страны берут на измор
© Sputnik / Maxim Topal
Примар Комрата Сергей Анастасов заявил, что рост цен на коммунальные услуги сразу на 400% нельзя назвать нормальным. По его мнению, людям нужно реализовывать свое демократическое право на протест.
"Нельзя поднимать на такой процент. Это что, нормально? Если мы говорим о демократии, то нужно выходить и требовать", - заявил Анастасов.
Житель Комрата Федор Кысса считает, что "проблема в нас" – всех тех, кто позволяет республиканским властям принимать "абсурдные решения".
© Sputnik / Maxim TopalОколо двухсот человек протестуют в Комрате
Около двухсот человек протестуют в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Муниципальный советник Сергей Кюлафлы подчеркивает, что люди должны активно публиковать данные с полученных квитанций и рассказывать о своем бедственном положении.
"Почему за ошибки государства должны платить мы?" - говорит местный избранник.
Компенсации, которую выплачивает правительство за потребленные первые 150 кубометров газа, крайне недостаточно, уверен председатель Комратского района Иван Топал. По его словам, безудержный рост цен на все, что только можно, означает, что жителей Молдовы берут измором.
"Счета люди оплачивать уже не могут. Они что, серьезно считают, что 150 кубометров газа хватит на отопление зимой? Я живу в частном доме, и в режиме экономии у меня расходуется 220-250 кубов. А есть люди, у кого дома побольше, у них котлы потребляют и 300, и 400 кубов. Людей поставили на грань выживания. Хлеб и даже картошка подорожали. Пенсионеры говорят, что кушать теперь меньше будут. Разве они это заслужили? Цены на топливо? Такое впечатление, что нас берут на измор. Если наши русские братья смогут помочь нам и дать газ дешевле – мы будем им очень благодарны", - заявил Иван Топал.
Участники митинга в Комрате приняли резолюцию, в которой потребовали от властей Молдовы начать переговоры с руководством Российской Федерации по жизненно важному вопросу снижения цены на природный газ.
В резолюции участники акции также "единогласно осудили повышение цен на продукты питания, гигантский рост цен на газ и коммунальные услуги, автомобильное топливо". Жители Гагаузии потребовали от властей страны выделить всем гражданам, чей доход не превышает среднюю зарплату, компенсацию "в размере 90% от разницы повышения цен на услуги, а также товары первой необходимости".